Спасатель Евгений Коновалов погиб в результате удара российского FPV-дрона по Марганцу, - ГСЧС. ФОТО

Погиб пожарный-спасатель ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, сержант службы гражданской защиты Евгений Коновалов.

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, передает Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства гибели

Как отмечается, находясь в свободное от службы время в Марганце, Евгений попал под удар российского FPV-дрона. Он получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

"Каждая такая утрата - это боль, которую испытывают не только самые близкие. Это пустое место среди коллег, тишина там, где еще вчера звучал голос товарища, и память, которая навсегда останется с теми, кто работал рядом. Искренние соболезнования семье и близким Евгения. Светлая память спасателю!" - написал Даник.

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Служба в ГСЧС

Отмечается, что Евгений Коновалов посвятил службе в ГСЧС более 20 лет. За это время он спасал людей, работал бок о бок с коллегами и просто каждый день выполнял свою работу.

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