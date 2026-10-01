Спасатель Евгений Коновалов погиб в результате удара российского FPV-дрона по Марганцу, - ГСЧС. ФОТО
Погиб пожарный-спасатель ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, сержант службы гражданской защиты Евгений Коновалов.
Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства гибели
Как отмечается, находясь в свободное от службы время в Марганце, Евгений попал под удар российского FPV-дрона. Он получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
"Каждая такая утрата - это боль, которую испытывают не только самые близкие. Это пустое место среди коллег, тишина там, где еще вчера звучал голос товарища, и память, которая навсегда останется с теми, кто работал рядом. Искренние соболезнования семье и близким Евгения. Светлая память спасателю!" - написал Даник.
Служба в ГСЧС
Отмечается, что Евгений Коновалов посвятил службе в ГСЧС более 20 лет. За это время он спасал людей, работал бок о бок с коллегами и просто каждый день выполнял свою работу.
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