Рятувальник Євген Коновалов загинув унаслідок удару російського FPV-дрона по Марганцю, - ДСНС. ФОТО
Загинув пожежний-рятувальник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, сержант служби цивільного захисту Євген Коновалов.
Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, передає Цензор.НЕТ.
Обставини загибелі
Як зазначається, перебуваючи у вільний від служби час у Марганці, Євген потрапив під удар російського FPV-дрона. Він дістав важкі поранення, несумісні з життям.
"Кожна така втрата - це біль, який відчувають не лише найближчі. Це порожнє місце серед колег, мовчання там, де ще вчора звучав голос товариша, і пам’ять, яка назавжди залишиться з тими, хто працював поруч. Щирі співчуття родині та близьким Євгена. Світла пам’ять рятувальнику!" - написав Даник.
Служба в ДСНС
Зазначається, що Євген Коновалов присвятив службі у ДСНС понад 20 років. За цей час він рятував людей, працював пліч-о-пліч із колегами й просто щодня робив свою роботу.
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