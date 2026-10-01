3 тысячи долларов за "решение вопроса" в ТЦК: ГБР разоблачило психолога из Хмельницкой области

ГБР разоблачило психолога одного из медицинских учреждений Хмельницкой области, которая, по данным следствия, вымогала 3 тысячи долларов за помощь с военным учетом.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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"Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции разоблачили психолога одного из медицинских учреждений Хмельницкой области, которая за деньги обещала военнообязанным помощь с военным учетом, отсрочками и бронированием", — говорится в сообщении.

Вымогала деньги за постановку на воинский учет без штрафа

Женщина ссылалась на связи в Шепетовском РТЦК и СП. В одном из задокументированных эпизодов она требовала у знакомого 3 тысячи долларов США за постановку на воинский учет без штрафа за несвоевременное обновление персональных данных.



Из этой суммы 1 тысячу долларов она планировала оставить себе, остальное — передать должностным лицам, которые должны были обеспечить постановку мужчины на учет без штрафных санкций.

По оперативной информации, психолог также могла за деньги содействовать в оформлении отсрочек от мобилизации и бронирования.

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Психологу сообщили о подозрении

Ей сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, сопряженном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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