3 тысячи долларов за "решение вопроса" в ТЦК: ГБР разоблачило психолога из Хмельницкой области
ГБР разоблачило психолога одного из медицинских учреждений Хмельницкой области, которая, по данным следствия, вымогала 3 тысячи долларов за помощь с военным учетом.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции разоблачили психолога одного из медицинских учреждений Хмельницкой области, которая за деньги обещала военнообязанным помощь с военным учетом, отсрочками и бронированием", — говорится в сообщении.
Вымогала деньги за постановку на воинский учет без штрафа
Женщина ссылалась на связи в Шепетовском РТЦК и СП. В одном из задокументированных эпизодов она требовала у знакомого 3 тысячи долларов США за постановку на воинский учет без штрафа за несвоевременное обновление персональных данных.
Из этой суммы 1 тысячу долларов она планировала оставить себе, остальное — передать должностным лицам, которые должны были обеспечить постановку мужчины на учет без штрафных санкций.
По оперативной информации, психолог также могла за деньги содействовать в оформлении отсрочек от мобилизации и бронирования.
Психологу сообщили о подозрении
Ей сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, сопряженном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
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