За 22 тысячи долларов обещали переправить двух военнообязанных за границу: в Ровенской области будут судить сотрудника заповедника и его сообщника. ФОТО
Сотрудник Полесского природного заповедника и его сообщник предстанут перед судом в Ровенской области по обвинению в организации незаконного выезда двух военнообязанных мужчин из Украины. По данным следствия, стоимость переправки составляла 11 тысяч долларов с человека — всего 22 тысячи долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.
По данным следствия, сотрудник заповедника давал военнообязанным указания по маршруту и советовал, как избежать контроля правоохранительных органов. Его сообщник выполнял роль перевозчика.
Для конспирации, как отмечают в прокуратуре, мужчины использовали разные автомобили.
За незаконную переправку каждый из двух военнообязанных должен был заплатить по 11 тысяч долларов. Часть средств они передали авансом.
Еще 15,4 тысячи долларов сотрудник заповедника получил 1 июня. Именно тогда участников схемы разоблачили правоохранители.
В настоящее время, по информации прокуратуры, оба обвиняемых признают свою вину.
Прокуроры направили в суд обвинительные акты по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений.
Досудебное расследование проводили следователи третьего следственного отдела, дислоцированного в Ровно, территориального управления ГБР в Хмельницком при оперативном сопровождении Управления СБУ в Ровенской области.
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