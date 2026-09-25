За 22 тысячи долларов обещали переправить двух военнообязанных за границу: в Ровенской области будут судить сотрудника заповедника и его сообщника. ФОТО

Сотрудник Полесского природного заповедника и его сообщник предстанут перед судом в Ровенской области по обвинению в организации незаконного выезда двух военнообязанных мужчин из Украины. По данным следствия, стоимость переправки составляла 11 тысяч долларов с человека — всего 22 тысячи долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

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По данным следствия, сотрудник заповедника давал военнообязанным указания по маршруту и советовал, как избежать контроля правоохранительных органов. Его сообщник выполнял роль перевозчика.

Для конспирации, как отмечают в прокуратуре, мужчины использовали разные автомобили.

За незаконную переправку каждый из двух военнообязанных должен был заплатить по 11 тысяч долларов. Часть средств они передали авансом.





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Еще 15,4 тысячи долларов сотрудник заповедника получил 1 июня. Именно тогда участников схемы разоблачили правоохранители.

В настоящее время, по информации прокуратуры, оба обвиняемых признают свою вину.

Прокуроры направили в суд обвинительные акты по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений.

Досудебное расследование проводили следователи третьего следственного отдела, дислоцированного в Ровно, территориального управления ГБР в Хмельницком при оперативном сопровождении Управления СБУ в Ровенской области.

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