За $22 тисячі обіцяли переправити двох військовозобов’язаних за кордон: на Рівненщині судитимуть працівника заповідника та його спільника. ФОТО

Працівник Поліського природного заповідника та його спільник постануть перед судом на Рівненщині за обвинуваченням в організації незаконного виїзду двох військовозобов’язаних чоловіків з України. За даними слідства, вартість переправлення становила 11 тисяч доларів з особи – загалом 22 тисячі доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, працівник заповідника надавав військовозобов’язаним вказівки щодо маршруту та радив, як уникнути контролю правоохоронців. Його спільник виконував роль перевізника.

Для конспірації, як зазначають у прокуратурі, чоловіки використовували різні автомобілі.

За незаконне переправлення кожен із двох військовозобов’язаних мав заплатити по 11 тисяч доларів. Частину коштів вони передали авансом.





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Ще 15,4 тисячі доларів працівник заповідника отримав 1 червня. Саме тоді учасників схеми викрили правоохоронці.

Наразі, за інформацією прокуратури, обидва обвинувачені визнають свою вину.

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу з дислокацією у Рівному територіального управління ДБР у Хмельницькому за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області.

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