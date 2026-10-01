$3 тисячі за "вирішення питання" у ТЦК: ДБР викрило психологиню з Хмельниччини

ДБР викрило психологиню одного з медичних закладів Хмельниччини, яка, за даними слідства, вимагала 3 тисячі доларів за допомогу з військовим обліком.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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"Працівники ДБР за сприяння Нацполіції викрили психолога одного з медичних закладів Хмельниччини, яка за гроші обіцяла військовозобов’язаним допомогу з військовим обліком, відстрочками та бронюванням", - ідеться в повідомленні.

Вимагала гроші за постановку на військовий облік без штрафу

Жінка посилалася на зв’язки у Шепетівському РТЦК та СП. В одному із задокументованих епізодів вона вимагала у знайомого 3 тисячі доларів США за постановку на військовий облік без штрафу за несвоєчасне оновлення персональних даних.



Із цієї суми 1 тисячу доларів вона планувала залишити собі, решту — передати посадовцям, які мали забезпечити постановку чоловіка на облік без штрафних санкцій.

За оперативною інформацією, психолог також могла за гроші сприяти в оформленні відстрочок від мобілізації та бронювання.

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Психологині повідомили про підозру

Їй повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

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