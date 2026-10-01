"За кулисами" без приглашения: Костюк не участвовал в Карпатском саммите, - Минэкономики

Народный депутат Дмитрий Костюк, опубликовавший фотографии из аквапарка в Буковеле с подписью "За кулисами Карпатского саммита", не был официально приглашен на мероприятие и не принимал в нем участия.

Об этом говорится в ответе Министерства экономики и окружающей среды Украины на информационный запрос Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Народный депутат Дмитрий Костюк не был официально приглашен к участию в саммите и, соответственно, не принимал участия в указанном мероприятии", - отмечается в документе за подписью заместителя министра Егора Перелигина.

В министерстве пояснили, что Международный саммит "Карпатская интеграционная инициатива" объединил представителей центральной и региональной власти, парламента, местного самоуправления, бизнеса и международных организаций. Представителей Верховной Рады приглашали для обеспечения представительства государственных институтов и развития сотрудничества между ними. Однако Костюка, согласно ответу ведомства, среди официально приглашенных не было.

Читайте также: Мама "слуги народа" Костюка подарила ему 6 млн грн: нардеп приобрел квартиру в Киеве

Цель пребывания Костюка в Буковеле, почему он связал посещение аквапарка с саммитом и кто оплачивал поездку, проживание и отдых - из ответа министерства неизвестно. Документ не содержит сведений об источниках финансирования этих расходов.

Как ранее сообщал "Цензор.НЕТ", 22 сентября депутат опубликовал в Instagram фотографии из аквапарка MAVKA в Буковеле, связав их в подписи с Карпатским саммитом. Уже на следующий день он заявил, что Верховная Рада не может позволить себе длительных перерывов между пленарными заседаниями и остановок работы из-за воздушных тревог, подчеркнув необходимость рассмотрения законопроектов для поддержки ВСУ.