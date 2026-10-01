"За лаштунками" без запрошення: Костюк не брав участі в Карпатському саміті, - Мінекономіки

Народний депутат Дмитро Костюк, який опублікував фотографії з аквапарку в Буковелі з підписом "За лаштунками Карпатського саміту)", не був офіційно запрошений на захід і не брав у ньому участі.

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки та довкілля України на інформаційний запит Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Народний депутат Дмитро Костюк не був офіційно запрошений до участі в Саміті та, відповідно, участі у зазначеному заході не брав", - зазначено в документі за підписом заступника міністра Єгора Перелигіна.

У міністерстві пояснили, що Міжнародний саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива" об’єднав представників центральної та регіональної влади, парламенту, місцевого самоврядування, бізнесу й міжнародних організацій. Представників Верховної Ради запрошували для забезпечення представництва державних інституцій та розвитку співпраці між ними. Однак Костюка, за відповіддю відомства, серед офіційно запрошених не було.

Також читайте: Мама "слуги народу" Костюка подарувала йому 6 млн грн: нардеп придбав квартиру в Києві

Мета перебування Костюка в Буковелі, чому він пов’язав відвідування аквапарку із самітом та хто оплачував поїздку, проживання й відпочинок — із відповіді міністерства невідомо. Документ не містить відомостей про джерела фінансування цих витрат.

Як раніше повідомляв "Цензор.НЕТ", 22 вересня депутат оприлюднив в Instagram світлини з аквапарку MAVKA в Буковелі, пов’язавши їх у підписі з Карпатським самітом. Уже наступного дня він заявив, що Верховна Рада не може дозволити собі тривалих перерв між пленарними засіданнями та зупинок роботи через повітряні тривоги, наголосивши на необхідності розгляду законопроєктів для підтримки ЗСУ.