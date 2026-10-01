Еврокомиссия планирует направить около 20 млрд евро на совместные оборонные проекты ЕС и Украины, - Кубилюс

Европейская комиссия планирует использовать около 20 млрд евро неиспользованных кредитных средств программы SAFE для проведения нового конкурса оборонных проектов с участием стран ЕС и Украины. Инициатива предусматривает реализацию проектов как на территории Украины, так и в Евросоюзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время слушаний в комитете Европарламента по безопасности и обороне.

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По словам Кубилюса, речь идет о средствах, которые остались неиспользованными в рамках кредитного инструмента SAFE. Еврокомиссия намерена объявить новый конкурс для совместных оборонных проектов.

"Цель этого второго конкурса - сделать больше вместе с Украиной, как в Украине, так и в ЕС; как для Украины, так и для нас самих, учитывая ведущую роль Украины в инновациях в сфере обороны", - заявил еврокомиссар.

Ранее в Еврокомиссии уточняли, что окончательный объем неиспользованных средств будет зависеть от завершения оформления кредитных соглашений в рамках SAFE. По текущим оценкам, сумма может приблизиться к 20 млрд евро.

Украина участвует в механизме SAFE, который предусматривает возможность совместных закупок и оборонно-промышленных проектов с участием украинских компаний.

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Кубилюс заявил о дефиците оборонного бюджета Украины

Еврокомиссар также подчеркнул необходимость увеличения поддержки Украины на фоне нехватки средств на оборонные нужды.

По его словам, в этом году дефицит оборонного бюджета Украины составляет 23 млрд евро.

Кубилюс связал недостаток финансирования, в частности, с невыполнением отдельными странами ранее взятых обязательств по поддержке Украины.

"Причина дефицита - невыполненные обещания отдельных стран, данные во время саммита НАТО в Анкаре, о предоставлении более 40 млрд евро", - заявил еврокомиссар.

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