Проведение реформ - это обязательное условие для выделения дополнительных средств Украине, - Еврокомиссия

В Еврокомиссии напомнили Украине, что получение дополнительной финансовой помощи от ЕС напрямую связано с выполнением согласованной программы реформ.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, он ответил, какие варианты рассматриваются для предоставления финансовой помощи Украине в 2026 и 2027 годах.

"У меня есть три ключевых тезиса по этому поводу. Во-первых, Украине необходимо продолжать реформы. Во-вторых, наши международные партнеры должны выступить с конкретными обязательствами, и в-третьих, нам нужно начинать подготовку к 2027 году", - ответил спикер.

Читайте: Польша возмущена планами Еврокомиссии выделить миллиарды на оборону Украины

Уйвари пояснил: если говорить о кредите в размере 90 млрд евро, то на сегодняшний день ЕС выделил Украине 15 млрд, тогда как целевой показатель на 2026 год составляет 45 млрд.

"Разрыв значительный, и нам необходимо сосредоточиться на достижении этой цели в размере 45 млрд евро. При этом важно, чтобы Украина продолжала проводить реформы. Конечно, мы понимаем, насколько сложна там ситуация. ... Однако существует согласованная программа реформ, включающая конкретные меры, которые напрямую связаны с программой макрофинансовой помощи и фондом для Украины, и эти реформы необходимо проводить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денег аграриям хватит только до конца года, весной грозит кризис, – Минагрополитики

Их реализация – обязательное условие для выделения нами дополнительных средств. Именно на этом мы сосредоточимся в вопросе финансовой поддержки Украины в текущем году", – сказал спикер.

В то же время он отметил, что даже если ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро в этом и следующем году, все равно останется дефицит в размере около 45 млрд евро.

"И здесь на помощь должны прийти наши международные партнеры. Мы регулярно поднимаем этот вопрос во время встреч G7 и G20. (...) Хороший пример показала Норвегия, взяв на себя обязательство выделить 9 млрд долларов США.

Это замечательный пример, и именно по этому пути нужно идти. Мы ожидаем, что и другие наши партнеры как можно скорее последуют этому примеру", - отметил представитель ЕК.

Читайте также: Из-за задержек с реформами Украина рискует потерять почти 7,35 миллиарда евро по программе Ukraine Facility

Уйвари считает, что уже пора согласовать так называемую финансовую стратегию на следующий год:

"Этот документ определит объемы средств, которые будут выделены по трем направлениям: кредит в размере 90 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи, фонд для Украины и оборонный компонент".

В настоящее время Еврокомиссия продолжает переговоры с Украиной по этому вопросу.

"И чем быстрее мы получим этот документ в его окончательной редакции от украинской стороны, тем лучше. Мы сможем принять это решение, что обеспечит предсказуемость на следующий год", - подытожил он.

Читайте: Раде нужно принять более 40 законопроектов до конца года, чтобы закрыть "дыру" в бюджете

Что этому предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Корецкий сообщил, что средств для покрытия расходов в размере $27 млрд пока не найдено. Также, по его словам, выплаты военным будут стабильными и в полном объеме.

Читайте: В ЕК ожидают как можно скорейшего открытия всех кластеров для Украины, - Кос