Проведення реформ - це обов’язкова умова для виділення коштів Україні, - Єврокомісія

У Єврокомісії нагадали Україні, що отримання додаткової фінансової допомоги від ЄС безпосередньо пов’язане з виконанням погодженої програми реформ.

Про це повідомив офіційний представник ЄК Балаш Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

Так, він відповів, які варіанти розглядаються для надання фінансової допомоги Україні у 2026 та 2027 роках.

"У мене є три ключові тези з цього приводу. По-перше, Україні необхідно продовжувати реформи. По-друге, наші міжнародні партнери мають виступити із конкретними зобов'язаннями, і по-третє, нам потрібно починати підготовку до 2027 року", – відповів речник.

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Уйварі пояснив: якщо говорити про кредит у розмірі 90 млрд євро, то на cьогодні ЄС виділив Україні 15 млрд, тоді як цільовий показник на 2026 рік становить 45 млрд.

"Розрив значний, і нам необхідно зосередитися на досягненні цієї мети в розмірі 45 млрд євро. При цьому важливо, щоб Україна продовжувала проводити реформи. Звісно, ми розуміємо, наскільки складна там ситуація. ... Проте існує узгоджена програма реформ, що включає конкретні заходи, які безпосередньо пов'язані з програмою макрофінансової допомоги та фондом для України, і ці реформи необхідно проводити.

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Їхня реалізація – обов'язкова умова для виділення нами додаткових коштів. Саме на цьому ми зосередимося в питанні фінансової підтримки України в поточному році", - пояснив речник.

Водночас він зауважив, що навіть якщо ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро цього та наступного року, все одно залишиться дефіцит у розмірі близько 45 млрд євро.

"І тут на допомогу мають прийти наші міжнародні партнери. Ми регулярно порушуємо це питання під час зустрічей G7 та G20. (...) Гарний приклад подала Норвегія, взявши на себе зобов'язання виділити $9 млрд США.

Це чудовий приклад, і саме цим шляхом треба йти. Ми очікуємо, що й інші наші партнери якомога швидше наслідуватимуть цей приклад", - зазначив представник ЄК.

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Уйварі вважає, що вже час узгодити так звану фінансову стратегію на наступний рік:

"Цей документ визначить обсяги коштів, які будуть виділені за трьома напрямками: кредит у розмірі EUR90 млрд в рамках програми макрофінансової допомоги, фонд для України та оборонний компонент".

Наразі Єврокомісія продовжує переговори з Україною щодо цього.

"І що швидше ми отримаємо цей документ у його остаточній редакції від української сторони, то краще. Ми зможемо ухвалити це рішення, що забезпечить передбачуваність на наступний рік", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше прем'єр-міністр України Корецький повідомив, що коштів для покриття $27 млрд видатків поки не знайшли. Також за його словами виплати військовим будуть стабільними і повною мірою.

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