Єврокомісія планує спрямувати близько €20 млрд на спільні оборонні проєкти ЄС та України, - Кубілюс

Європейська комісія планує використати близько 20 млрд євро невикористаних кредитних коштів програми SAFE для нового конкурсу оборонних проєктів за участю країн ЄС та України. Ініціатива передбачає реалізацію проєктів як на території України, так і в Євросоюзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час слухань у комітеті Європарламенту з безпеки та оборони.

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За словами Кубілюса, йдеться про кошти, які залишилися невикористаними в межах кредитного інструменту SAFE. Єврокомісія має намір оголосити новий конкурс для спільних оборонних проєктів.

"Мета цього другого конкурсу – зробити більше разом з Україною, як в Україні, так і в ЄС; як для України, так і для нас самих, з огляду на провідну роль України в інноваціях у сфері оборони", – заявив єврокомісар.

Раніше у Єврокомісії уточнювали, що остаточний обсяг невикористаних коштів залежатиме від завершення оформлення кредитних угод у межах SAFE. За поточними оцінками, сума може наблизитися до 20 млрд євро.

Україна залучена до механізму SAFE, який передбачає можливість спільних закупівель та оборонно-промислових проєктів за участю українських компаній.

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Кубілюс заявив про дефіцит оборонного бюджету України

Єврокомісар також наголосив на необхідності збільшувати підтримку України на тлі нестачі коштів на оборонні потреби.

За його словами, цього року дефіцит оборонного бюджету України становить 23 млрд євро.

Кубілюс пов’язав нестачу фінансування, зокрема, з невиконанням окремими країнами раніше взятих зобов’язань щодо підтримки України.

"Причина дефіциту – невиконані обіцянки окремих країн, дані під час саміту НАТО в Анкарі, щодо надання понад 40 млрд євро", – заявив єврокомісар.

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