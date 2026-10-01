Финляндия планирует выделить 50 млн евро на восстановление Украины: эти средства позволят привлечь значительно больше финансирования от Всемирного банка

Министерство иностранных дел Финляндии одобрило предоставление кредита в размере 50 млн евро для поддержки восстановления и экономического возрождения Украины. В Хельсинки рассчитывают, что этот вклад позволит Всемирному банку привлечь для Украины в разы больший объем финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Финляндии.

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Кредит планируется предоставить Международной ассоциации развития (IDA), входящей в Группу Всемирного банка. Средства будут направлены на новую специальную программу финансирования SPUR 2.0 – Special Program for Ukraine Recovery 2.0.

Программа создана для покрытия значительных потребностей Украины в восстановлении и экономическом возрождении и является частью нового механизма кризисного финансирования IDA.

"Поддержка Украины для Финляндии - это и выбор ценностей, и инвестиция в безопасность и стабильность Европы. Разрушения, вызванные российской агрессией, значительны, и международное сообщество должно продолжать целенаправленную поддержку для обеспечения устойчивости украинского общества и восстановления страны", - заявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

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50 млн евро должны помочь привлечь значительно большую сумму

В финском МИД пояснили, что механизм SPUR 2.0 позволяет мобилизовать для Украины дополнительное финансирование на более выгодных условиях.

"Благодаря финансированию этой программы можно привлечь для Украины больший объем средств на более выгодных, чем обычно, условиях. Таким образом, предоставленный Финляндией кредит в размере 50 миллионов евро позволит Всемирному банку направить в Украину в разы больший объем финансирования", - отметили в ведомстве.

По последним оценкам Всемирного банка, потребности Украины в восстановлении и реконструкции в течение следующего десятилетия составят почти 588 млрд долларов.

В то же время решение о предоставлении Финляндией кредита ещё должно получить одобрение парламента страны.

Финляндия уже участвовала в предыдущей программе SPUR в 2023 году, созданной IDA для поддержки Украины и Молдовы. Тогда страна предоставила кредит на 50 млн евро и грант на 12 млн евро в рамках более широкого пакета кризисного финансирования.

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