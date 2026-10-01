Фінляндія планує надати €50 млн на відбудову України: кошти дозволять залучити значно більше фінансування Світового банку

Міністерство закордонних справ Фінляндії схвалило надання кредиту у розмірі 50 млн євро для підтримки відбудови та економічного відновлення України. У Гельсінкі розраховують, що цей внесок дозволить Світовому банку залучити для України в рази більший обсяг фінансування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії.

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Кредит планують надати Міжнародній асоціації розвитку (IDA), яка входить до Групи Світового банку. Кошти спрямують на нову спеціальну програму фінансування SPUR 2.0 – Special Program for Ukraine Recovery 2.0.

Програма створена для покриття значних потреб України у відбудові та економічному відновленні й є частиною нового механізму кризового фінансування IDA.

"Підтримка України для Фінляндії є як вибором цінностей, так і інвестицією в безпеку та стабільність Європи. Руйнування, спричинені російською агресією, є значними, і міжнародна спільнота має продовжувати цілеспрямовану підтримку для забезпечення стійкості українського суспільства та відбудови країни", – заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

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€50 млн мають допомогти залучити значно більшу суму

У фінському МЗС пояснили, що механізм SPUR 2.0 дозволяє мобілізувати для України додаткове фінансування на вигідніших умовах.

"Завдяки фінансуванню цієї програми можна залучити для України більший обсяг коштів на більш вигідних, ніж зазвичай, умовах. Таким чином, наданий Фінляндією кредит у розмірі 50 мільйонів євро дасть змогу Світовому банку спрямувати в Україну в рази більший обсяг фінансування", – зазначили у відомстві.

За останніми оцінками Світового банку, потреби України у відбудові та відновленні протягом наступного десятиліття становитимуть майже 588 млрд доларів.

Водночас рішення про надання Фінляндією кредиту ще має отримати згоду парламенту країни.

Фінляндія вже брала участь у попередній програмі SPUR у 2023 році, створеній IDA для підтримки України та Молдови. Тоді країна надала кредит на 50 млн євро та грант на 12 млн євро в межах ширшого пакета кризового фінансування.

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