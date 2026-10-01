На Николаевщине онкопациентка впервые в Украине получила лекарства на основе медицинского каннабиса, - Минздрав. ФОТО

В Николаевской области пациентка с онкологическим заболеванием впервые в Украине получила лекарственный препарат на основе медицинского каннабиса. Ранее такие препараты уже получали пациенты с рассеянным склерозом, хронической нейропатической болью и фантомной болью после ампутации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

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В Минздраве подчеркнули, что препараты на основе медицинского каннабиса назначаются исключительно по медицинским показаниям и по электронному рецепту врача. Информация о назначении и отпуске таких лекарств фиксируется в электронной системе здравоохранения.

Когда могут назначить медицинский каннабис

Лекарства на основе медицинского каннабиса могут применяться, в частности, для лечения хронической или нейропатической боли и спастичности, вызванных определенными заболеваниями. В перечень входят злокачественные новообразования, рассеянный склероз, диабетическая нейропатия, травмы спинного мозга и ряд других заболеваний.

Такие препараты также могут назначаться для уменьшения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией при лечении онкологических заболеваний.

В утвержденный Минздравом перечень показаний входят также болезнь Паркинсона, синдром де ла Туретта, фармрезистентная эпилепсия, отдельные заболевания, вызывающие судорожные припадки у детей, а также потеря веса, связанная с анорексией у пациентов с заболеваниями, обусловленными ВИЧ.

Другие заболевания также могут служить основанием для применения таких препаратов, но только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

В целом препараты на основе медицинского каннабиса предназначены для случаев, когда другие лекарства не обеспечивают ожидаемого терапевтического эффекта или вызывают побочные реакции, которые пациент плохо переносит.

Дозировку и режим приема врач определяет индивидуально — с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний и других факторов.









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Кому такие препараты противопоказаны

Лекарства на основе медицинского каннабиса имеют ряд ограничений. В частности, препараты с тетрагидроканнабинолом не назначают беременным и кормящим грудью женщинам.

Противопоказания также касаются пациентов с известным или предполагаемым личным или семейным анамнезом шизофрении или другого психотического расстройства, а также людей с тяжелыми расстройствами личности, за исключением депрессии, связанной с основным заболеванием.

Терапию следует прекратить, если в течение 4–12 недель не достигнут желаемый эффект или возникли серьезные побочные реакции.

В Минздраве подчеркивают, что оборот медицинского каннабиса контролируется государством, тогда как его рекреационное использование в Украине остается запрещенным.

Ранее препараты на основе медицинского каннабиса получили пациенты с рассеянным склерозом, хронической нейропатической болью и фантомной болью после ампутации в Виннице.

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