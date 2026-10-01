На Миколаївщині онкопацієнтка вперше в Україні отримала ліки на основі медичного канабісу, - МОЗ. ФОТО

На Миколаївщині пацієнтка з онкологічним захворюванням уперше в Україні отримала лікарський засіб на основі медичного канабісу. Раніше такі препарати вже отримували пацієнти з розсіяним склерозом, хронічним нейропатичним та фантомним болем після ампутації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я України.

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У МОЗ наголосили, що препарати на основі медичного канабісу призначають виключно за медичними показаннями та електронним рецептом лікаря. Інформація про призначення і відпуск таких ліків фіксується в електронній системі охорони здоров’я.

Коли можуть призначити медичний канабіс

Ліки на основі медичного канабісу можуть застосовувати, зокрема, для лікування хронічного або нейропатичного болю та спастичності, спричинених певними захворюваннями. До переліку належать злоякісні новоутворення, розсіяний склероз, діабетична нейропатія, травми спинного мозку та низка інших захворювань.

Такі препарати також можуть призначати для зменшення нудоти та блювання внаслідок хімієтерапії під час лікування онкологічних захворювань.

До затвердженого МОЗ переліку показань входять також хвороба Паркінсона, синдром де ля Туретта, фармрезистентна епілепсія, окремі захворювання, що спричиняють судомні напади у дітей, а також втрата ваги, пов’язана з анорексією у пацієнтів із захворюваннями, зумовленими ВІЛ.

Інші захворювання також можуть бути підставою для застосування таких препаратів, але лише за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Загалом препарати на основі медичного канабісу передбачені для випадків, коли інші ліки не забезпечують очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняють побічні реакції, які пацієнт погано переносить.

Дозування та режим приймання лікар визначає індивідуально – з урахуванням віку, ваги, стану здоров’я, супутніх захворювань та інших факторів.









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Кому такі препарати протипоказані

Ліки з медичного канабісу мають низку обмежень. Зокрема, препарати з тетрагідроканабінолом не призначають вагітним та жінкам, які годують груддю.

Протипоказання також стосуються пацієнтів із відомою або підозрюваною особистою чи сімейною історією шизофренії або іншого психотичного розладу, а також людей із тяжкими розладами особистості, за винятком депресії, пов’язаної з основним захворюванням.

Терапію мають припинити, якщо протягом 4–12 тижнів не досягнуто бажаного ефекту або виникли серйозні побічні реакції.

У МОЗ наголошують, що обіг медичного канабісу контролюється державою, тоді як його рекреаційне використання в Україні залишається забороненим.

Раніше препарати на основі медичного канабісу отримали пацієнти з розсіяним склерозом, хронічним нейропатичним болем і фантомним болем після ампутації у Вінниці.

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