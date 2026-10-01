После ударов украинских дронов в Татарстане начали обустраивать бетонные укрытия

В российском Татарстане после серии ударов украинских беспилотников начали устанавливать железобетонные укрытия. Первую такую конструкцию разместили в Нижнекамске — городе, расположенном более чем в тысяче километров от Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

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По данным издания, первое в Татарстане железобетонное укрытие установили в парке "Семья" в Нижнекамске. Оно рассчитано на одновременное пребывание 20 человек и должно защищать от осколков и ударной волны во время атак беспилотников.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев назвал установку сооружения пилотным проектом для Татарстана. По его словам, во время воздушной тревоги люди не всегда успевают добраться до ближайшего защищенного помещения.

"Такие сооружения предназначены для защиты людей от осколков и ударной волны во время атак. Это пилотный проект для нашей республики. Убежище рассчитано на 20 человек", — заявил он.

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Опыт перенимали у Белгорода

Как отмечают российские СМИ, перед установкой конструкции власти Нижнекамска изучали опыт Белгорода, где подобные защитные сооружения уже размещают в общественных местах.

После оценки первого укрытия такие конструкции планируют устанавливать в других парках и скверах Нижнекамска.

Необходимость усиления защиты российские власти связывают с регулярными атаками беспилотников. Татарстан, несмотря на значительное расстояние от Украины, неоднократно становился мишенью украинских дронов, в частности ударов по предприятиям российского топливно-энергетического и нефтехимического комплекса.

В частности, украинские силы наносили удары по объектам в Нижнекамске. Среди целей был нефтеперерабатывающий завод "Танеко", а также российские СМИ сообщали об атаках на нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим".

Российские СМИ также обращают внимание на увеличение дальности украинских беспилотных ударов. В сентябре угроза атаки БПЛА впервые была объявлена в Ханты-Мансийском автономном округе, примерно в 2500 км от украинской границы, а в Новом Уренгое на Ямале сообщали об атаке на промышленный объект примерно в 3000 км от Украины.

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