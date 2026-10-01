Після ударів українських дронів у Татарстані почали облаштовувати бетонні укриття

У російському Татарстані після серії ударів українських безпілотників почали встановлювати залізобетонні укриття. Першу таку конструкцію розмістили в Нижньокамську – місті більш ніж за тисячу кілометрів від України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

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За даними видання, перше в Татарстані залізобетонне укриття встановили в парку "Сім’я" у Нижньокамську. Воно розраховане на одночасне перебування 20 людей та має захищати від уламків і ударної хвилі під час атак безпілотників.

Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв назвав встановлення споруди пілотним проєктом для Татарстану. За його словами, під час повітряної тривоги люди не завжди встигають дістатися до найближчого захищеного приміщення.

"Такі конструкції призначені для захисту людей від уламків та ударної хвилі під час атак. Це пілотний проєкт для нашої республіки. Укриття розраховане на 20 осіб", – заявив він.

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Досвід переймали у Бєлгорода

Як зазначають російські ЗМІ, перед встановленням конструкції влада Нижньокамська вивчала досвід Бєлгорода, де подібні захисні споруди вже розміщують у громадських місцях.

Після оцінки першого укриття такі конструкції планують встановлювати в інших парках та скверах Нижньокамська.

Необхідність посилення захисту російська влада пов’язує з регулярними атаками безпілотників. Татарстан, попри значну відстань від України, неодноразово ставав ціллю українських дронів, зокрема ударів по підприємствах російського паливно-енергетичного та нафтохімічного комплексу.

Зокрема, українські сили завдавали ударів по об’єктах у Нижньокамську. Серед цілей був нафтопереробний завод "Танеко", а також російські ЗМІ повідомляли про атаки на нафтохімічний комплекс "Нижньокамськнафтохім".

Російські медіа також звертають увагу на збільшення дальності українських безпілотних ударів. У вересні загрозу атаки БпЛА вперше оголошували у Ханти-Мансійському автономному окрузі, приблизно за 2500 км від українського кордону, а у Новому Уренгої на Ямалі повідомляли про атаку на промисловий об’єкт приблизно за 3000 км від України.

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