Российские военные во время отступления на Лиманском направлении потеряли мощи Дмитрия Донского

Русская православная церковь признала факт утраты мощей Дмитрия Донского, которые доставили на фронт для "поднятия боевого духа" российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дивогляд".

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В Русской православной церкви признали факт потери фрагмента реликвии — части останков средневекового московского князя Дмитрия Донского.

Военнослужащие армии РФ подняли тревогу, поскольку святыню, которую привезли на передовую для поднятия боевого духа, оккупационные подразделения просто оставили во время хаотического отступления с места молебна вблизи Лимана.

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Что этому предшествовало?

Известно, что в сентябре руководство РПЦ отправило на фронт фрагмент правой руки князя Дмитрия Донского для духовного укрепления российских оккупантов.

Перед отправкой на фронт с ковчегом провели крестный ход по улицам Москвы.

В Донецке митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир призвал "Божью помощь" на войска РФ.

Не первая утрата мощей

В июле на временно оккупированной территории Донецкой области российские военные потеряли часть мощей князя Александра Невского, которые перевозили для проведения молебна из-за топливного кризиса в России и оккупированном Крыму.

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