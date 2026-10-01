РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13231 посетитель онлайн
Новости Боевые действия на Лиманском направлении Оккупанты потеряли мощи Дмитрия Донского
4 689 54

Российские военные во время отступления на Лиманском направлении потеряли мощи Дмитрия Донского

кирил, кирилл, патриарх, рпц

Русская православная церковь признала факт утраты мощей Дмитрия Донского, которые доставили на фронт для "поднятия боевого духа" российских военных. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дивогляд".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Русской православной церкви признали факт потери фрагмента реликвии — части останков средневекового московского князя Дмитрия Донского.

Военнослужащие армии РФ подняли тревогу, поскольку святыню, которую привезли на передовую для поднятия боевого духа, оккупационные подразделения просто оставили во время хаотического отступления с места молебна вблизи Лимана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшего клирика УПЦ МП подозревают в финансировании российской армии на сотни миллионов рублей, - СБУ

Что этому предшествовало?

  • Известно, что в сентябре руководство РПЦ отправило на фронт фрагмент правой руки князя Дмитрия Донского для духовного укрепления российских оккупантов.
  • Перед отправкой на фронт с ковчегом провели крестный ход по улицам Москвы. 
  • В Донецке митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир призвал "Божью помощь" на войска РФ.

Не первая утрата мощей

В июле на временно оккупированной территории Донецкой области российские военные потеряли часть мощей князя Александра Невского, которые перевозили для проведения молебна из-за топливного кризиса в России и оккупированном Крыму. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Севастополе заявили об уменьшении атак дронов после прибытия останков, которые оккупанты называют мощами Донского, - российские СМИ

Автор: 

армия РФ (24357) пропаганда (3943) РПЦ (729)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Видить москаль коня в полі.

Красти замишляє,

З-за пазухи Миколая

Свого витягає.

Давай йому примовляти:

«Мікола-утєха!

Да памагі украсть лошадь, -

Верхом будеш ехать».

Помолився, повзе полем,

Де шкапа стояла…

Але якось збіглись люди,

Москаля нагнали.

Тогді москаль Миколая

На шнурочок в'яже,

Волоче його іззаду

Та й до нього каже:

«Насіл тєбя, как добраво.

Тєпер - чорт з табою!

Нє памог мне вєрхом єхать -

Так скачі за мною!»

20 июня [1859]

Вперше надруковано у виданні: «Твори Степана Руданського. Том III. У Львові, 1897», стор. 107. Подається за автографом «Співомовки 1857 - 1859», стор. 154.

П
показать весь комментарий
01.10.2026 17:01 Ответить
+13
дмітрій донской-це як олександр невскій... Не можна продати те, чого немає і не було!
показать весь комментарий
01.10.2026 17:04 Ответить
+12
нічого
незабаром підарам мощі самого ***** привезуть
бо вова перший вже зачекався вову-***** у мавзолеї
показать весь комментарий
01.10.2026 16:50 Ответить

Загрузка...

 
 