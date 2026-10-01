Російська православна церква визнала факт втрати мощей Дмитра Донського, які привезли на фронт для "підняття бойового духу" російських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дивогляд".

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У російській православній церкві визнали факт втрати фрагмента реліквії – частини останків середньовічного московського князя Дмитра Донського.

Військовослужбовці армії рф забили на сполох, оскільки святиню, яку привезли на передову задля підйому бойового духу, окупаційні підрозділи просто залишили під час хаотичного відступу з місця молебню поблизу Лимана.

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Що передувало?

Відомо, що у вересні керівництво РПЦ відправило на фронт фрагмент правої руки князя Дмитра Донського для духовного зміцнення російських окупантів.

Перед поїздкою на фронт із ковчегом провели хресний хід вулицями Москви .

У Донецьку Митрополит Донецький і Маріупольський Володимир закликав "Божу допомогу" на війська РФ.

Не перша втрата мощей

У липні на тимчасово окупованій території Донецької області російські військові втратили частину мощей князя Олександра Невського, які перевозили для проведення молебню через паливну кризу в Росії та окупованому Криму.

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