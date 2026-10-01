Гуманитарный кризис, удары по инфраструктуре и Олешки: Порошенко призвал Европарламент к срочному обсуждению

Петр Порошенко во время встречи с "Группой друзей Украины" в Европейском парламенте призвал срочно провести специальное заседание в связи со стремительным ухудшением гуманитарной ситуации, вызванным непрекращающимися атаками на гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

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"Уже в следующий понедельник Европейский парламент обсудит ухудшение гуманитарной ситуации в Украине. Я предложил провести эту дискуссию во время утренней встречи в Европарламенте, и евродепутаты меня поддержали. Благодарю их за это", — сообщил Порошенко в соцсетях.

"Речь пойдет о последствиях массированных российских ударов по критической и гражданской инфраструктуре и о том, с какими вызовами Украина вступает в зиму. Отдельно обсудят гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках, а также то, как еще ЕС и международное сообщество могут поддержать Украину", – пишет Петр Порошенко.

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"Россия сознательно пытается превратить зиму в оружие против миллионов украинцев. Поэтому Европе нужно действовать заранее, а не реагировать постфактум. То есть усиливать гуманитарную, энергетическую и оборонную помощь и помогать нам защищать инфраструктуру. Тогда у людей будет свет, тепло и возможность жить нормальной жизнью", – убежден пятый президент.

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