Гуманитарный кризис, удары по инфраструктуре и Олешки: Порошенко призвал Европарламент к срочному обсуждению
Петр Порошенко во время встречи с "Группой друзей Украины" в Европейском парламенте призвал срочно провести специальное заседание в связи со стремительным ухудшением гуманитарной ситуации, вызванным непрекращающимися атаками на гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".
"Уже в следующий понедельник Европейский парламент обсудит ухудшение гуманитарной ситуации в Украине. Я предложил провести эту дискуссию во время утренней встречи в Европарламенте, и евродепутаты меня поддержали. Благодарю их за это", — сообщил Порошенко в соцсетях.
"Речь пойдет о последствиях массированных российских ударов по критической и гражданской инфраструктуре и о том, с какими вызовами Украина вступает в зиму. Отдельно обсудят гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках, а также то, как еще ЕС и международное сообщество могут поддержать Украину", – пишет Петр Порошенко.
"Россия сознательно пытается превратить зиму в оружие против миллионов украинцев. Поэтому Европе нужно действовать заранее, а не реагировать постфактум. То есть усиливать гуманитарную, энергетическую и оборонную помощь и помогать нам защищать инфраструктуру. Тогда у людей будет свет, тепло и возможность жить нормальной жизнью", – убежден пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль