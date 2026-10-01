Гуманітарна криза, удари по інфраструктурі та Олешки: Порошенко закликав Європарламент до термінової дискусії
Петро Порошенко під час зустрічі з Групою друзів України в Європейському парламенті закликав терміново провести спеціальне засідання через стрімке погіршення гуманітарної ситуації, спровоковане безперервними атаками на цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
"Уже наступного понеділка Європейський парламент обговорить погіршення гуманітарної ситуації в Україні. Я запропонував провести цю дискусію під час ранкової зустрічі в Європарламенті, і євродепутати мене підтримали. Дякую їм за це", – повідомив Порошенко у соцмережах.
"Йтиметься про наслідки масованих російських ударів по критичній і цивільній інфраструктурі та про те, з якими викликами Україна входить у зиму. Окремо обговорять гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках, а також те, як ще ЄС і міжнародна спільнота можуть підтримати Україну", – пише Петро Порошенко.
"росія свідомо намагається перетворити зиму на зброю проти мільйонів українців. Тому Європі треба діяти заздалегідь, а не реагувати постфактум. Тобто посилювати гуманітарну, енергетичну та оборонну допомогу і допомагати нам захищати інфраструктуру. Тоді люди матимуть світло, тепло й змогу жити нормальним життям", – переконаний пʼятий Президент.
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