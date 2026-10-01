Российские пограничники задержали сухогруз в Финском заливе: причина неизвестна
1 октября российские пограничники задержали в Финском заливе грузовое судно под кипрским флагом. Причина задержания пока неизвестна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Проход разрешен, но судно задержали
По сообщению эстонской национальной телекомпании ERR, сухогруз "Västerbotten" следовал из порта Менстерос на юге Швеции в эстонский порт Силлямяэ. Часть маршрута пролегает через территориальные воды России, проход через которые коммерческим судам разрешен трехсторонним договором между Эстонией, Финляндией и Россией.
Однако российская пограничная служба задержала "Västerbotten". Судно было поставлено на якорь в российской зоне.
Причины задержания не назвали
Начальник отдела управления судоходством Департамента транспорта Эстонии Аре Пиэль рассказал Postimees, что после нескольких часов осмотра и проверок судну было разрешено продолжить маршрут.
По данным мониторинговых служб, "Västerbotten" пока по-прежнему находится в российских территориальных водах в Финском заливе.
Причины задержания сухогруза российские власти так и не назвали.
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