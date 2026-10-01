Российские пограничники задержали сухогруз в Финском заливе: причина неизвестна

1 октября российские пограничники задержали в Финском заливе грузовое судно под кипрским флагом. Причина задержания пока неизвестна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Проход разрешен, но судно задержали

По сообщению эстонской национальной телекомпании ERR, сухогруз "Västerbotten" следовал из порта Менстерос на юге Швеции в эстонский порт Силлямяэ. Часть маршрута пролегает через территориальные воды России, проход через которые коммерческим судам разрешен трехсторонним договором между Эстонией, Финляндией и Россией.

Однако российская пограничная служба задержала "Västerbotten". Судно было поставлено на якорь в российской зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолёта Дании: Сибига заявил о попытках РФ дестабилизировать Европу

Причины задержания не назвали

Начальник отдела управления судоходством Департамента транспорта Эстонии Аре Пиэль рассказал Postimees, что после нескольких часов осмотра и проверок судну было разрешено продолжить маршрут.

По данным мониторинговых служб, "Västerbotten" пока по-прежнему находится в российских территориальных водах в Финском заливе.

Причины задержания сухогруза российские власти так и не назвали.

Читайте: Британский флот три суток следил за российскими кораблями у своих берегов, — The Guardian