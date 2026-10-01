Російські прикордонники затримали суховантаж у Фінській затоці: причина невідома

Російські прикордонники 1 жовтня затримали у Фінській затоці (вантажне судно під кіпрським прапором. Причина затримання поки що невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо свобода.

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Прохід дозволено, але судно затримали

За повідомленням естонської національної телекомпанії ERR, суховантажне судно Västerbotten прямувало з порту Менстерос на півдні Швеції в естонський порт Сілламяе. Частина маршруту пролягає через територіальні води Росії, прохід через які комерційним судам дозволено тристороннім договором Естонії, Фінляндії та Росії.

Проте російська прикордонна охорона затримала Västerbotten. Судно було поставлене на якір у російській зоні.

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Причин затримання не назвали

Начальник відділу управління судноплавством Департаменту транспорту Естонії Аре Піель розповів Postimees, що за кілька годин огляду та перевірок судну було дозволено продовжити маршрут.

За даними моніторингових служб, Västerbotten поки як і раніше стоїть у російських територіальних водах у фінській затоці.

Причини затримання суховантажу російська влада так і не назвала.

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