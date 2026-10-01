Кличко: Киев увеличил поддержку Сил безопасности и обороны на 1,5 млрд грн

Столица увеличила поддержку военных еще на 1,5 миллиарда гривен.

На сегодняшнем пленарном заседании Киевсовет поддержал инициативу мэра Виталия Кличко и проголосовал за внесение соответствующих изменений в бюджет столицы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Киев увеличил расходы на поддержку военных

Кроме того, сегодня Киевсовет дополнительно выделил еще 375 млн грн на выплаты мобилизованным в столице.

Также Кличко поручил депутатским фракциям и исполнительному органу в течение месяца проработать этот вопрос и найти оптимальные решения по увеличению финансирования программы "Защитник Киева" в пределах возможностей городского бюджета.

Мэр Киева подчеркнул, что социальная помощь и обеспечение жизнедеятельности столицы также остаются приоритетами для городских властей.

"Мы должны и помогать армии, и обеспечивать жизнедеятельность столицы. Без популизма и политических лозунгов. Ответственно и эффективно. Потому что в условиях постоянных атак врага, в условиях повреждений жилья, социальных учреждений, объектов критической инфраструктуры столица не должна скатиться в упадок. Киев должен выстоять и жить!" — заявил мэр.

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Новые выплаты для пострадавших киевлян

Изменениями в программе "Поддержка киевлян — защитников и защитниц Украины" упрощена процедура получения частичной компенсации за переоборудование жилья для людей с инвалидностью вследствие войны.

Кроме того, сегодня Киевсовет увеличил расходы на выплаты киевлянам, чье жилье пострадало в результате российских обстрелов, в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". А также ввел новое единовременное пособие гражданским лицам, получившим ранения вследствие обстрелов, и членам семей погибших.

Как сообщалось, в прошлом году Киев выделил на поддержку военных почти 12 миллиардов гривен. Это самый большой показатель среди всех регионов.

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