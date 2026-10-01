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Новости Бюджет Киева
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Кличко: Киев увеличил поддержку Сил безопасности и обороны на 1,5 млрд грн

Киевсовет увеличил поддержку военных на 1,5 миллиарда гривен

Столица увеличила поддержку военных еще на 1,5 миллиарда гривен.

На сегодняшнем пленарном заседании Киевсовет поддержал инициативу мэра Виталия Кличко и проголосовал за внесение соответствующих изменений в бюджет столицы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Киев увеличил расходы на поддержку военных

Кроме того, сегодня Киевсовет дополнительно выделил еще 375 млн грн на выплаты мобилизованным в столице.

Также Кличко поручил депутатским фракциям и исполнительному органу в течение месяца проработать этот вопрос и найти оптимальные решения по увеличению финансирования программы "Защитник Киева" в пределах возможностей городского бюджета.

Мэр Киева подчеркнул, что социальная помощь и обеспечение жизнедеятельности столицы также остаются приоритетами для городских властей.

"Мы должны и помогать армии, и обеспечивать жизнедеятельность столицы. Без популизма и политических лозунгов. Ответственно и эффективно. Потому что в условиях постоянных атак врага, в условиях повреждений жилья, социальных учреждений, объектов критической инфраструктуры столица не должна скатиться в упадок. Киев должен выстоять и жить!" — заявил мэр.

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Новые выплаты для пострадавших киевлян

Изменениями в программе "Поддержка киевлян — защитников и защитниц Украины" упрощена процедура получения частичной компенсации за переоборудование жилья для людей с инвалидностью вследствие войны.

Кроме того, сегодня Киевсовет увеличил расходы на выплаты киевлянам, чье жилье пострадало в результате российских обстрелов, в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". А также ввел новое единовременное пособие гражданским лицам, получившим ранения вследствие обстрелов, и членам семей погибших.

Как сообщалось, в прошлом году Киев выделил на поддержку военных почти 12 миллиардов гривен. Это самый большой показатель среди всех регионов.

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Автор: 

Киев (27583) Киевсовет (1363) Кличко Виталий (4407)
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