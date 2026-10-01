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Новини Бюджет Києва
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Кличко: Київ збільшив підтримку Сил безпеки і оборони на 1,5 млрд грн

Київрада збільшила підтримку військових на 1,5 мільярда гривень

Столиця збільшила підтримку військових ще на 1,5 мільярда гривень.

На сьогоднішньому пленарному засіданні Київрада підтримала ініціативу мера Віталія Кличка і проголосувала за внесення відповідних змін до бюджету столиці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Київ збільшив видатки на підтримку військових

Крім того, сьогодні Київрада додатково виділила ще 375 млн грн на виплати мобілізованим у столиці.

Також Кличко дав доручення депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання і знайти оптимальні рішення щодо збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в межах можливостей міського бюджету.

Мер Києва наголосив, що соціальна допомога та забезпечення життєдіяльності столиці також залишаються пріоритетами для міської влади.

"Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Бо в умовах постійних атак ворога, в умовах пошкоджень житла, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури столиця не повинна скотитися в занепад. Київ має вистояти і жити!" - заявив мер.

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Нові виплати для постраждалих киян

Змінами до програми "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України" спрощено процедуру отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, сьогодні Київрада збільшила видатки на виплати киянам, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів, в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам". А також запровадила нову одноразову допомогу цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих.

Як повідомлялося, у минулому році Київ виділив на підтримку військових майже 12 мільярдів гривень. Це найбільше серед усіх регіонів.

Також читайте: Київ запроваджує доплати медикам, які виїжджають на місце російських прильотів, - Кличко

Автор: 

Київ (17218) Київрада (487) Кличко Віталій (2731)
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