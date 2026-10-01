Кличко: Київ збільшив підтримку Сил безпеки і оборони на 1,5 млрд грн

Столиця збільшила підтримку військових ще на 1,5 мільярда гривень.

На сьогоднішньому пленарному засіданні Київрада підтримала ініціативу мера Віталія Кличка і проголосувала за внесення відповідних змін до бюджету столиці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Київ збільшив видатки на підтримку військових

Крім того, сьогодні Київрада додатково виділила ще 375 млн грн на виплати мобілізованим у столиці.

Також Кличко дав доручення депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання і знайти оптимальні рішення щодо збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в межах можливостей міського бюджету.

Мер Києва наголосив, що соціальна допомога та забезпечення життєдіяльності столиці також залишаються пріоритетами для міської влади.

"Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Бо в умовах постійних атак ворога, в умовах пошкоджень житла, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури столиця не повинна скотитися в занепад. Київ має вистояти і жити!" - заявив мер.

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Нові виплати для постраждалих киян

Змінами до програми "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України" спрощено процедуру отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, сьогодні Київрада збільшила видатки на виплати киянам, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів, в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам". А також запровадила нову одноразову допомогу цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих.

Як повідомлялося, у минулому році Київ виділив на підтримку військових майже 12 мільярдів гривень. Це найбільше серед усіх регіонів.

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