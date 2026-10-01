ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу относительно залога и ареста средств по делу Микитася

Европейский суд по правам человека признал неприемлемым заявление по делу "Mykytas против Украины", касавшееся перечисления части залога в доход государства и ареста средств супруги подозреваемого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на информацию Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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"Европейский суд по правам человека признал неприемлемой жалобу по делу Mykytas v. Ukraine, жалоба №45849/20, которая касалась обращения части залога в доход государства и ареста средств в рамках уголовного производства", — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление ЕСПЧ вынес 10 сентября 2026 года и обнародовал его 1 октября 2026 года.

О чем дело

В октябре 2019 года Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога, назначенного подозреваемому – бывшему народному депутату, до 80 млн грн и возложила на него ряд процессуальных обязательств, в частности не общаться с определенным кругом лиц.

Залог был внесен супругой подозреваемого — заявительницей по делу.

После установления факта нарушения подозреваемым возложенной на него обязанности ВАКС постановил обратить залог в доход государства.

По результатам апелляционного пересмотра Апелляционная палата ВАКС уменьшила до 30 млн грн сумму залога, обращенного в доход государства, учитывая, что подозреваемый нарушил одну из возложенных на него обязанностей, однако соблюдал остальные.

Впоследствии в рамках данного уголовного производства был наложен арест на 50 млн грн на банковском счете заявительницы для обеспечения возможной конфискации в случае осуждения ее мужа.

По результатам апелляционного пересмотра Апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму арестованных средств до 25 млн грн, определив ее как долю в совместном имуществе супругов.

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Что установил ЕСПЧ

Заявительница утверждала, что обращение залога в доход государства фактически стало наказанием для нее и нарушило ее имущественные права. Она также оспаривала арест средств на своем банковском счете, поскольку считала их личной частной собственностью.

Рассмотрев жалобу по статье 7 Конвенции, ЕСПЧ пришел к выводу, что конфискация залога в пользу государства не являлась наказанием заявительницы в понимании этой статьи.

Суд отметил, что эта мера была применена для обеспечения надлежащего процессуального поведения ее мужа и надлежащего хода уголовного производства и не преследовала цели наказания заявительницы.

Поэтому жалобу по статье 7 Конвенции ЕСПЧ признал неприемлемой, поскольку обращение залога не является наказанием и, следовательно, не подпадает под действие статьи 7 Конвенции.

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Перечисление залога в доход государства

ЕСПЧ также рассмотрел жалобу заявительницы по статье 1 Первого протокола к Конвенции, которая гарантирует защиту права собственности.

Суд признал, что обращение залога в доход государства и арест средств были мерами контроля за пользованием имуществом заявительницы. В то же время ЕСПЧ не установил, что национальные суды применили закон ошибочно или произвольно.

Суд также не усмотрел оснований считать соответствующие нормы законодательства непонятными и непредсказуемыми.

ЕСПЧ отметил, что обращение залога в доход государства преследовало законную цель – обеспечить надлежащее проведение уголовного производства.

Оценивая соразмерность этой меры, Суд учел, что заявительница была ознакомлена с судебными решениями, в которых были определены обязанности ее мужа и возможные последствия их нарушения.

ЕСПЧ также обратил внимание на то, что заявительница имела возможность изложить свои доводы в ходе судебного разбирательства.

Кроме того, Апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму залога, обращенного в доход государства, с 80 млн грн до 30 млн грн, учитывая обстоятельства дела и необходимость обеспечить соразмерность меры.

В этой части ЕСПЧ признал жалобу явно необоснованной.

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О наложении ареста на средства

Отдельно ЕСПЧ рассмотрел жалобу относительно ареста средств на банковском счете заявительницы.

Изучив договор о разделе имущества между заявительницей и ее мужем, Апелляционная палата ВАКС пришла к выводу, что этот договор был направлен на защиту имущества от ареста и возможной конфискации.

В то же время Апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму арестованных средств с 50 млн грн до 25 млн грн, поскольку определила именно эту сумму как долю мужа в совместном имуществе супругов.

ЕСПЧ учел, что арест носил временный характер, а национальные суды рассмотрели аргументы заявительницы и оценили законность и соразмерность этой меры.

Суд не установил признаков произвола или необоснованности в выводах национальных судов. Также ЕСПЧ не нашел оснований считать арест средств незаконным, не отвечающим общественным интересам или несоразмерным.

Эту часть жалобы Суд также признал необоснованной, а жалобу — неприемлемой.

Заключение ЕСПЧ

Таким образом, в данном деле ЕСПЧ пришел к выводу, что обращение залога в доход государства в связи с нарушением подозреваемым процессуальных обязанностей не является уголовным наказанием залогодателя в понимании статьи 7 Конвенции.

Что касается защиты права собственности, Суд не установил признаков произвола или несоразмерности в применении оспариваемых имущественных мер.

ЕСПЧ учел, что заявительница могла изложить свои доводы в суде, а Апелляционная палата ВАКС при пересмотре решений уменьшила как сумму залога, обращенного в доход государства, так и сумму арестованных средств.

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