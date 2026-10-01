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Новости Присвоение военных званий
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Командир корпуса "Хартия" Оболенский получил звание бригадного генерала

Игорь Оболенский

В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил командиру 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковнику Игорю Оболенскому (Корнету) звание бригадного генерала.

Об этом сообщили в бригаде, а также говорится в указе Президента Украины №1013/2026, сообщает Цензор.НЕТ.

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Справка

Игорь Оболенский более 18 лет служит в армии, с 2014 по 2019 год участвовал в АТО, в частности в боях за Славянск и Краматорск.

С 2014 по 2019 год участвовал в АТО. С начала полномасштабного вторжения вернулся в армию в добровольческое формирование территориальной громады (ДФТГ) "Хартия". В марте 2023 года стал командиром 13-й бригады НГУ "Хартия", созданной на базе ДФТГ. С 15 апреля 2025 года возглавляет 2-й корпус "Хартия". Награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степени и орденом за мужество III степени. В этом году получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

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"Хартия"

  • "Хартия" возникла в начале полномасштабной войны в 2022 году как добровольческое формирование в составе ТрО ВСУ. Бойцы ДФТГ защищали Харьковскую область и одними из первых вышли на государственную границу во время Харьковской наступательной операции; прошли бои на Сватовском направлении и в Бахмуте.

В 2023 году "Хартия" стала 13-й бригадой оперативного назначения в составе НГУ, удерживала рубежи на Купянско-Лиманском направлении, в частности в Серебрянском лесу.

С мая 2024 года бригада обороняет Харьков и север Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы "Хартии" совершили прорыв на Купянском направлении и выбили подразделения РФ

15 апреля 2025 года в структуре НГУ были созданы два корпуса, в частности, 2-й корпус "Хартия" на базе 13-й бригады "Хартия". Его возглавил полковник Игорь Оболенский



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генерал (90) корпус НГУ Хартия (104) Оболенский Игорь (14)
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Топ комментарии
+5
Генеральські погони Оболєнскому вручав Єрмак?

Видно, що Оболєнский довго думав над своїм позивним "Корнет".

Не падайте духом поручик Голицын,
Корнет Оболенский налейте вина.
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01.10.2026 20:00 Ответить
+3
от чого ви обурюєтесь? ви ж теж так можете, єдине, що для цього треба - стати на захист України (як ці "дикорастущие бізнес політічні вискочки"), й боронити цю країну так само якісно, як й вони.
ото і все.
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01.10.2026 20:09 Ответить
+3
Но-но! Той Оболєнскій на відміну від того, пісенного таки дослужився до генерала! Напевне тому, що лиже класно. Пам'ятаю, як він Сирському вже на того відході лизнув. Та так, що професійні лизалки поофігівали.
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01.10.2026 20:32 Ответить

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