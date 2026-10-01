Командир корпуса "Хартия" Оболенский получил звание бригадного генерала
В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил командиру 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковнику Игорю Оболенскому (Корнету) звание бригадного генерала.
Об этом сообщили в бригаде, а также говорится в указе Президента Украины №1013/2026, сообщает Цензор.НЕТ.
Справка
Игорь Оболенский более 18 лет служит в армии, с 2014 по 2019 год участвовал в АТО, в частности в боях за Славянск и Краматорск.
С 2014 по 2019 год участвовал в АТО. С начала полномасштабного вторжения вернулся в армию в добровольческое формирование территориальной громады (ДФТГ) "Хартия". В марте 2023 года стал командиром 13-й бригады НГУ "Хартия", созданной на базе ДФТГ. С 15 апреля 2025 года возглавляет 2-й корпус "Хартия". Награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степени и орденом за мужество III степени. В этом году получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".
"Хартия"
- "Хартия" возникла в начале полномасштабной войны в 2022 году как добровольческое формирование в составе ТрО ВСУ. Бойцы ДФТГ защищали Харьковскую область и одними из первых вышли на государственную границу во время Харьковской наступательной операции; прошли бои на Сватовском направлении и в Бахмуте.
В 2023 году "Хартия" стала 13-й бригадой оперативного назначения в составе НГУ, удерживала рубежи на Купянско-Лиманском направлении, в частности в Серебрянском лесу.
С мая 2024 года бригада обороняет Харьков и север Харьковской области.
15 апреля 2025 года в структуре НГУ были созданы два корпуса, в частности, 2-й корпус "Хартия" на базе 13-й бригады "Хартия". Его возглавил полковник Игорь Оболенский
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Видно, що Оболєнский довго думав над своїм позивним "Корнет".
Не падайте духом поручик Голицын,
Корнет Оболенский налейте вина.
ото і все.