Командир корпусу "Хартія" Оболєнський отримав звання бригадного генерала

У День захисників та захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв командиру 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковнику Ігорю Оболєнському (Корнету) звання бригадного генерала.

Про це повідомили у бригаді та йдеться в указі Президента України №1013/2026, інформує Цензор.НЕТ.

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Довідка

Ігор Оболєнський понад 18 років у війську, з 2014-го й до 2019-го брав участь в АТО, зокрема у боях за Слов’янськ та Краматорськ.

Із 2014-го й до 2019-го брав участь в АТО. З початку повномасштабного вторгнення повернувся до війська у добровольчому формуванні територіальної громади (ДФТГ) "Хартія". У березні 2023-го став командиром 13-ї бригади НГУ "Хартія", створеної на базі ДФТГ. З 15 квітня 2025-го очолює 2-й корпус "Хартія". Нагороджений орденами Богдана Хмельницького III та II ступеня та орденом за мужність III ступеня. Цьогоріч отримав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

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Хартія

"Хартія" виникла на початку повномасштабної війни у 2022 році як добровольче формування у складі ТрО ЗСУ. Бійці ДФТГ захищали Харківщину і одними з перших вийшли на державний кордон під час Харківської наступальної операції; пройшли бої на Сватівському напрямку та в Бахмуті.

У 2023 році "Хартія" стала 13-ю бригадою оперативного призначення у складі НГУ, тримала рубежі на Куп'янсько-Лиманському напрямку, зокрема в Серебрянському лісі.

З травня 2024-го бригада обороняє Харків та північ Харківщини.

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15 квітня 2025 року в структурі НГУ створили два корпуси, зокрема, 2-й корпус "Хартія" на основі 13-ї бригади "Хартія". Його очолив полковник Ігор Оболєнський





