Польша была бы рада возвращению Великобритании в ЕС, — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша положительно отнеслась бы к возвращению Великобритании в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Х.

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Сикорский отреагировал на заявления британского премьера

Сикорский сделал такой комментарий после того, как премьер-министр Великобритании Энди Бернем раскритиковал Brexit.

"Если бы Великобритания подала заявку на возвращение в ЕС, что Польша восприняла бы с удовлетворением, это означало бы, что после десятилетия анализов Лондон пришел к выводу, что членство является оптимальной формой участия в едином рынке. Давайте не дадим себя обмануть еврофобам, которые утверждают, что существует лучшая альтернатива", — написал Сикорский.

Накануне лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она решила вновь присоединиться к блоку.

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Бернем анонсировал варианты сближения с ЕС

Британский премьер Энди Бернем заявил, что позднее в этом году представит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС.

На съезде Лейбористской партии он отметил, что Brexit принес "больше вреда, чем пользы".

Ранее Бернем заявил, что вопрос о возвращении Великобритании в Европейский Союз — это вопрос "на другой раз". По его словам, правительство сосредоточится на сближении страны с ЕС. Также он сообщил, что Brexit нанес стране больше вреда, чем пользы.

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