В Варшаве задержали 15-летнего украинца: полиция квалифицировала его действия как подготовку к убийству. ФОТО

В Варшаве полиция задержала 15-летнего гражданина Украины после выявления его подозрительной активности в интернете. По данным польских правоохранительных органов, собранные материалы дали основания квалифицировать инкриминируемое несовершеннолетнему деяние как подготовку к убийству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24 и сообщение польской полиции, делом занимаются сотрудники районного управления полиции Варшава V.

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По информации правоохранительных органов, подросток искал в сети материалы о возможности совершения террористического акта в торговом центре, а также способы лишения жизни сотрудника полиции.

После получения информации о его онлайн-активности правоохранители начали устанавливать автора поисковых запросов и проверять, могли ли его действия быть связаны с подготовкой к совершению преступления.

К расследованию, помимо подразделения по делам несовершеннолетних, привлекли специалистов отдела по борьбе с террористическими актами и убийствами столичной полиции, а также экспертов криминалистической лаборатории.

В результате правоохранители установили личность 15-летнего гражданина Украины и место его проживания.





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Во время обыска полицейские изъяли ноутбук и телефон юноши. Технику передали экспертам для компьютерно-технической экспертизы и сохранения данных, которые могут иметь значение для расследования.

Как уточняет польская полиция, на основании уже собранных материалов действия несовершеннолетнего квалифицировали как подготовку к убийству.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая также сообщила, что столичная полиция задержала 15-летнего гражданина Украины, которого подозревают в подготовке к убийству.

Подростка доставили в районный суд Варшавы-Жолибожа, в VI отдел по делам семьи и несовершеннолетних.

Суд применил временную меру и постановил поместить юношу в молодежный воспитательный центр на три месяца. Окончательное решение о дальнейших мерах в отношении 15-летнего украинца будет принимать семейный суд.

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