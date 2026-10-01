У Варшаві затримали 15-річного українця: поліція кваліфікувала його дії як підготовку до вбивства. ФОТО

У Варшаві поліція затримала 15-річного громадянина України після виявлення його тривожної активності в інтернеті. За даними польських правоохоронців, зібрані матеріали дали підстави визначити інкриміноване неповнолітньому діяння як підготовку до вбивства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF24 та повідомлення польської поліції, справою займаються співробітники районного управління поліції Варшава V.

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За інформацією правоохоронців, підліток шукав у мережі матеріали про можливість здійснення терористичного акту в торговому центрі, а також способи позбавлення життя співробітника поліції.

Після отримання інформації про його онлайн-активність правоохоронці почали встановлювати автора пошукових запитів і перевіряти, чи могли його дії бути пов’язані з підготовкою до вчинення злочину.

До розслідування, крім підрозділу у справах неповнолітніх, залучили фахівців відділу боротьби з терористичними актами та вбивствами столичної поліції, а також експертів криміналістичної лабораторії.

У результаті правоохоронці встановили особу 15-річного громадянина України та місце його проживання.





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Під час обшуку поліцейські вилучили ноутбук і телефон хлопця. Техніку передали експертам для комп’ютерно-технічного дослідження та збереження даних, які можуть мати значення для провадження.

Як уточнює польська поліція, на підставі вже зібраних матеріалів дії неповнолітнього кваліфікували як підготовку до вбивства.

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька також повідомила, що столична поліція затримала 15-річного громадянина України, якого підозрюють у підготовці до вбивства.

Підлітка доставили до районного суду Варшави-Жолібожа, до VI відділу у справах сім’ї та неповнолітніх.

Суд застосував тимчасовий захід і постановив помістити хлопця до молодіжного виховного центру на три місяці. Остаточне рішення щодо подальших заходів стосовно 15-річного українця ухвалюватиме сімейний суд.

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