Польща зраділа б поверненню Британії до ЄС, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща позитивно сприйняла б повернення Великої Британії до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі в соцмережі Х.

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Сікорський відреагував на заяви британського прем’єра

Сікорський зробив такий коментар після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем розкритикував Brexit.

"Якби Британія подала заявку на повернення до ЄС, що Польща сприйняла б із задоволенням, це означало б, що після десятиліття аналізів Лондон дійшов висновку, що членство є оптимальною формою участі в єдиному ринку. Не даймо ввести себе в оману єврофобам, які стверджують, що існує краща альтернатива", – написав Сікорський.

Напередодні лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Велику Британію, якби вона вирішила знову приєднатися до блоку.

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Бернем анонсував варіанти зближення з ЄС

Британський прем’єр Енді Бернем заявив, що пізніше цього року представить варіанти зміцнення відносин між Великою Британією та ЄС.

На з’їзді Лейбористської партії він зазначив, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Раніше Бернем заявив, що питання повернення Великої Британії до Європейського Союзу є питанням "на інший раз". За його словами, уряд зосередиться на зближенні країни з ЄС. Також він повідомив, що Brexit завдав країні більше шкоди, ніж користі.

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