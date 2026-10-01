Анаит Хоперию назначили и.о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО

Исполняющим обязанности руководителя Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины 1 октября 2026 назначили Анаит Хоперию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СНБО сообщает в Facebook.

Хоперия имеет юридическое образование и опыт работы в государственных органах

По специальности Анаит Хоперия — юрист. В 2015 году она окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и получила степень магистра права.

В 2023 году Хоперия защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата юридических наук в Научно-исследовательском институте частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака НАПрН Украины.

Профессиональную деятельность она начала в сфере международного права и государственного управления. В 2015–2016 годах Хоперия работала помощницей международного эксперта при Национальном антикоррупционном бюро Украины при поддержке Посольства Великобритании.

В 2018–2019 годах она была главным специалистом Департамента международных споров Министерства юстиции Украины. В течение следующих двух лет работала государственным инспектором Департамента правового обеспечения Государственной налоговой службы Украины.

В 2020–2021 годах Хоперия отвечала за международное сотрудничество в Департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

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От менеджера до руководящей должности в ЦПД

В Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины Хоперия пришла в июне 2021 года. За время работы в центре она прошла путь от менеджера по международному сотрудничеству до руководящих должностей.

В частности, Хоперия работала заместителем руководителя ЦПД и возглавляла Департамент противодействия информационным угрозам национальной безопасности.

Также она прошла обучение по программам Aspen Institute Kyiv и Total Defence и стала участницей Международной программы лидерских обменов IVLP Государственного департамента США.

В должности исполняющей обязанности руководителя ЦПД Анаит Хоперия продолжит работу в сфере противодействия информационным угрозам и укрепления информационной устойчивости Украины.

"К ЦПД СНБО Украины она присоединилась в июне 2021 года", — отметили в СНБО.