Анаит Хоперию назначили и.о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО
Исполняющим обязанности руководителя Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины 1 октября 2026 назначили Анаит Хоперию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СНБО сообщает в Facebook.
Хоперия имеет юридическое образование и опыт работы в государственных органах
По специальности Анаит Хоперия — юрист. В 2015 году она окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и получила степень магистра права.
В 2023 году Хоперия защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата юридических наук в Научно-исследовательском институте частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака НАПрН Украины.
Профессиональную деятельность она начала в сфере международного права и государственного управления. В 2015–2016 годах Хоперия работала помощницей международного эксперта при Национальном антикоррупционном бюро Украины при поддержке Посольства Великобритании.
В 2018–2019 годах она была главным специалистом Департамента международных споров Министерства юстиции Украины. В течение следующих двух лет работала государственным инспектором Департамента правового обеспечения Государственной налоговой службы Украины.
В 2020–2021 годах Хоперия отвечала за международное сотрудничество в Департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".
От менеджера до руководящей должности в ЦПД
В Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины Хоперия пришла в июне 2021 года. За время работы в центре она прошла путь от менеджера по международному сотрудничеству до руководящих должностей.
В частности, Хоперия работала заместителем руководителя ЦПД и возглавляла Департамент противодействия информационным угрозам национальной безопасности.
Также она прошла обучение по программам Aspen Institute Kyiv и Total Defence и стала участницей Международной программы лидерских обменов IVLP Государственного департамента США.
В должности исполняющей обязанности руководителя ЦПД Анаит Хоперия продолжит работу в сфере противодействия информационным угрозам и укрепления информационной устойчивости Украины.
"К ЦПД СНБО Украины она присоединилась в июне 2021 года", — отметили в СНБО.
- Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Коваленко, возглавлявшего Центр противодействия дезинформации с января 2024 года. Соответствующий указ № 971/2026 он подписал 28 сентября.
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