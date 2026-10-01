Анаїт Хоперію призначили в.о. керівниці Центру протидії дезінформації при РНБО

Виконувачкою обов’язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України 1 жовтня 2026 року призначили Анаїт Хоперію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це РНБО повідомляє у Фейсбуці.

Хоперія має юридичну освіту та досвід роботи у держорганах

За фахом Анаїт Хоперія — юристка. У 2015 році вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула ступінь магістра права.

У 2023 році Хоперія захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Професійну діяльність вона розпочала у сфері міжнародного права та державного управління. У 2015–2016 роках Хоперія працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро України за підтримки Посольства Великої Британії.

У 2018–2019 роках вона була головною спеціалісткою Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України. Упродовж наступних двох років працювала державною інспекторкою Департаменту правового забезпечення Державної податкової служби України.

У 2020–2021 роках Хоперія відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

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Від менеджерки до керівної посади у ЦПД

До Центру протидії дезінформації при РНБО України Хоперія приєдналася у червні 2021 року. За час роботи в центрі вона пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до керівних посад.

Зокрема, Хоперія працювала заступницею керівника ЦПД та очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.

Також вона проходила навчання за програмами Aspen Institute Kyiv та Total Defence і стала учасницею Міжнародної програми лідерських обмінів IVLP Державного департаменту США.

На посаді виконувачки обов’язків керівника ЦПД Анаїт Хоперія продовжить роботу у сфері протидії інформаційним загрозам та зміцнення інформаційної стійкості України.

"До ЦПД РНБО України вона приєдналася у червні 2021 року", — зазначили у РНБО.