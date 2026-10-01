Дроны с дальностью до 500 км и наземные беспилотники: Германия создает новый полк
В Вооруженных силах Германии планируют создать первый полк беспилотных систем численностью около 600 военнослужащих
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Как отметил министр, подразделение будет насчитывать 600 человек и иметь на вооружении дроны с дальностью полета до 500 километров.
"Кто хочет добиться преимущества на суше, тот должен освоить ведение боя с помощью беспилотных систем", — подчеркнул Писториус.
По его словам, задача нового соединения — объединить возможности и набрать темп.
Глава немецкого оборонного ведомства также уточнил, что речь идет не только о летательных системах, но и о беспилотных наземных системах,
"Полк будет охватывать дальности от ближайшей до 500 километров, и решающим является то, что полк должен иметь собственную роту радиоэлектронной борьбы", – отметил Писториус.
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