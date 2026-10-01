Дроны с дальностью до 500 км и наземные беспилотники: Германия создает новый полк

В Вооруженных силах Германии планируют создать первый полк беспилотных систем численностью около 600 военнослужащих

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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Как отметил министр, подразделение будет насчитывать 600 человек и иметь на вооружении дроны с дальностью полета до 500 километров.

"Кто хочет добиться преимущества на суше, тот должен освоить ведение боя с помощью беспилотных систем", — подчеркнул Писториус.

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По его словам, задача нового соединения — объединить возможности и набрать темп.

Глава немецкого оборонного ведомства также уточнил, что речь идет не только о летательных системах, но и о беспилотных наземных системах,

"Полк будет охватывать дальности от ближайшей до 500 километров, и решающим является то, что полк должен иметь собственную роту радиоэлектронной борьбы", – отметил Писториус.

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