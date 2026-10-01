Дрони до 500 км та наземні безпілотники: Німеччина створює новий полк

У Збройних силах Німеччини планують створити перший полк безпілотних систем чисельністю близько 600 військовослужбовців

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa, про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Як зазначив міністр, підрозділ налічуватиме 600 осіб і матиме на озброєнні дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів.

"Хто хоче домогтися переваги на суші, той мусить опанувати ведення бою за допомогою безпілотних систем", – наголосив Пісторіус.

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За його словами, завдання нового з’єднання - об’єднати можливості та набрати темп.

Очільник німецького оборонного відомства уточнив також, що йдеться не лише про літальні системи, а й про безпілотні наземні системи,

"Полк охоплюватиме дальності від найближчої до 500 кілометрів, і вирішальним є те, що полк повинен мати власну роту радіоелектронної боротьби", – зазначив Пісторіус.

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