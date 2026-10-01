Дрони до 500 км та наземні безпілотники: Німеччина створює новий полк
У Збройних силах Німеччини планують створити перший полк безпілотних систем чисельністю близько 600 військовослужбовців
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa, про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Як зазначив міністр, підрозділ налічуватиме 600 осіб і матиме на озброєнні дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів.
"Хто хоче домогтися переваги на суші, той мусить опанувати ведення бою за допомогою безпілотних систем", – наголосив Пісторіус.
За його словами, завдання нового з’єднання - об’єднати можливості та набрати темп.
Очільник німецького оборонного відомства уточнив також, що йдеться не лише про літальні системи, а й про безпілотні наземні системи,
"Полк охоплюватиме дальності від найближчої до 500 кілометрів, і вирішальним є те, що полк повинен мати власну роту радіоелектронної боротьби", – зазначив Пісторіус.
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