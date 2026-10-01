Опрос в Германии показал рекордно низкую оценку работы Мерца
Канцлер Германии Фридрих Мерц получил самый низкий рейтинг одобрения за всю историю опроса ARD-Deutschlandtrend.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt.
Лишь 10% немцев довольны работой Мерца
Лишь 10% опрошенных заявили, что очень довольны или довольны работой канцлера. За последний месяц этот показатель снизился на три процентных пункта.
В то же время 88% респондентов выразили неудовлетворенность или полную неудовлетворенность работой Мерца. По сравнению с предыдущим опросом их доля выросла на пять процентных пунктов.
Таким образом, Мерц продемонстрировал самый низкий уровень одобрения канцлера за всю историю ARD-Deutschlandtrend.
Писториус имеет самый высокий показатель среди членов правительства
Среди членов правительства самый высокий показатель у министра обороны Бориса Писториуса. Его работой довольны 50% опрошенных.
Далее по уровню одобрения следуют министр иностранных дел Йохан Вадефуль с 34% и министр внутренних дел Александр Добриндт с 27%.
Среди оппозиционных политиков показатели также остаются невысокими. Работой Тино Хрупаллы довольны 22% опрошенных, Хайди Райхиннек — 16%, а Бритты Гассельманн — 9%.
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