Опрос в Германии показал рекордно низкую оценку работы Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил самый низкий рейтинг одобрения за всю историю опроса ARD-Deutschlandtrend.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt.

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Лишь 10% немцев довольны работой Мерца

Лишь 10% опрошенных заявили, что очень довольны или довольны работой канцлера. За последний месяц этот показатель снизился на три процентных пункта.

В то же время 88% респондентов выразили неудовлетворенность или полную неудовлетворенность работой Мерца. По сравнению с предыдущим опросом их доля выросла на пять процентных пунктов.

Таким образом, Мерц продемонстрировал самый низкий уровень одобрения канцлера за всю историю ARD-Deutschlandtrend.

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Писториус имеет самый высокий показатель среди членов правительства

Среди членов правительства самый высокий показатель у министра обороны Бориса Писториуса. Его работой довольны 50% опрошенных.

Далее по уровню одобрения следуют министр иностранных дел Йохан Вадефуль с 34% и министр внутренних дел Александр Добриндт с 27%.

Среди оппозиционных политиков показатели также остаются невысокими. Работой Тино Хрупаллы довольны 22% опрошенных, Хайди Райхиннек — 16%, а Бритты Гассельманн — 9%.