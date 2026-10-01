Опитування в Німеччині показало рекордно низьке схвалення роботи Мерца
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц отримав найнижчий рівень схвалення за всю історію опитування ARD-Deutschlandtrend.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Welt.
Лише 10% німців задоволені роботою Мерца
Лише 10% опитаних заявили, що дуже задоволені або задоволені роботою канцлера. За останній місяць цей показник знизився на три відсоткові пункти.
Водночас 88% респондентів висловили незадоволення або повне незадоволення роботою Мерца. Порівняно з попереднім опитуванням, їхня частка зросла на п’ять відсоткових пунктів.
Таким чином, Мерц продемонстрував найнижчий рівень схвалення канцлера за всю історію ARD-Deutschlandtrend.
Пісторіус має найвищий показник серед урядовців
Серед членів уряду найвищий показник має міністр оборони Борис Пісторіус. Його роботою задоволені 50% опитаних.
Далі за рівнем схвалення йдуть міністр закордонних справ Йоган Вадефуль із 34% та міністр внутрішніх справ Александер Добріндт із 27%.
Серед опозиційних політиків показники також залишаються невисокими. Роботою Тіно Хрупалли задоволені 22% опитаних, Гайді Райхіннек — 16%, а Брітти Гассельманн — 9%.
- Раніше президент США Дональд Трамп назвав фейковими дані про падіння його рейтингу.
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На цьому тлі 84% опитаних звинувачують німецьких політиків у неспроможності домовитися між собою щодо критично важливих для країни рішень.
Близько 77% німців скаржаться на фінансовий тягар, а половина населення побоюється втрати звичного стандарту проживання. Обіцянки уряду щодо стабілізації ситуації поки не виправдовують очікувань.