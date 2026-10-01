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Опитування в Німеччині показало рекордно низьке схвалення роботи Мерца

Фрідріх Мерц отримав рекордно низьку оцінку роботи канцлера

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц отримав найнижчий рівень схвалення за всю історію опитування ARD-Deutschlandtrend.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Welt.

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Лише 10% німців задоволені роботою Мерца

Лише 10% опитаних заявили, що дуже задоволені або задоволені роботою канцлера. За останній місяць цей показник знизився на три відсоткові пункти.

Водночас 88% респондентів висловили незадоволення або повне незадоволення роботою Мерца. Порівняно з попереднім опитуванням, їхня частка зросла на п’ять відсоткових пунктів.

Таким чином, Мерц продемонстрував найнижчий рівень схвалення канцлера за всю історію ARD-Deutschlandtrend.

Також читайте: Німеччина готується до масштабних гібридних атак, - Мерц

Пісторіус має найвищий показник серед урядовців

Серед членів уряду найвищий показник має міністр оборони Борис Пісторіус. Його роботою задоволені 50% опитаних.

Далі за рівнем схвалення йдуть міністр закордонних справ Йоган Вадефуль із 34% та міністр внутрішніх справ Александер Добріндт із 27%.

Серед опозиційних політиків показники також залишаються невисокими. Роботою Тіно Хрупалли задоволені 22% опитаних, Гайді Райхіннек — 16%, а Брітти Гассельманн — 9%.

  • Раніше президент США Дональд Трамп назвав фейковими дані про падіння його рейтингу.

Автор: 

Німеччина (6604) рейтинг (853) підтримка (849) Мерц Фрідріх (503)
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Топ коментарі
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Зараз геополітична ситуація в Німеччині така, що схвалення роботи любого канцлера буде нище плінтуса.
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01.10.2026 23:51 Відповісти
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Німці серйозно занепокоєнi геополітичними викликами - понад 54% німців побоюються можливої агресії з боку Росії проти країн Європи, а 66% непокояться через наслідки політики Трампа для Німеччини.
На цьому тлі 84% опитаних звинувачують німецьких політиків у неспроможності домовитися між собою щодо критично важливих для країни рішень.

Близько 77% німців скаржаться на фінансовий тягар, а половина населення побоюється втрати звичного стандарту проживання. Обіцянки уряду щодо стабілізації ситуації поки не виправдовують очікувань.
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01.10.2026 23:55 Відповісти

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