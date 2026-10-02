Науседа объяснил, почему Литву не пригласили на встречу, посвященную будущему НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал информацию о том, что США не пригласили Литву и ряд других союзников на встречу, посвященную будущему НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, которое приводит LRT.
Науседа назвал ситуацию искусственным ажиотажем
По словам литовского президента, чрезмерное преувеличение ситуации привело к искусственному ажиотажу.
Он подчеркнул, что речь идет о встрече так называемой "Бергенской группы", в которую Литва не входит. В этот формат входят США, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды.
"В НАТО более 30 членов, а в данном случае участвуют лишь шесть [не считая США]. Мне это кажется чем-то вроде создания искусственного ажиотажа", — заявил Науседа журналистам в четверг.
Он отметил, что Литва и другие страны могут быть приглашены к участию в этом формате в будущем, если он расширится.
США готовят пересмотр военного присутствия в Европе
Ранее Politico сообщило, что некоторые европейские страны — члены НАТО, которые тратят значительные средства на оборону и являются союзниками США, не были приглашены на встречу под эгидой Пентагона. На ней должны были обсуждаться вопросы будущего Альянса.
Министерство обороны США также продолжает готовить пересмотр американского военного присутствия в Европе. Он должен быть готов к 6 ноября.
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