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Новости Захват самолетов
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Трамп заявил о возможном ударе по Ирану в случае причастности Тегерана к инциденту с Flydubai

flydubai

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удар по Ирану, если расследование подтвердит причастность Тегерана к инциденту с самолетом Flydubai.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил журналистам 1 октября.

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Трамп связал возможный ответ с результатами расследования

По словам Трампа, если связь Ирана с инцидентом будет установлена, реакция США будет жесткой.

"Будет очень трудно", — заявил американский президент, комментируя возможные действия Вашингтона.

В то же время Трамп не привел доказательств причастности Ирана к инциденту. Пока речь идет лишь о возможной связи, которую должно установить расследование.

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Что предшествовало?

  • Инцидент произошел утром 30 сентября. Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В кабине находились два пилота — граждане Омана и ОАЭ. Один из пилотов попытался взять контроль над самолетом и нанес командиру экипажа многочисленные ножевые ранения.
  • После того как ситуацию урегулировали, самолет приземлился в аэропорту в Саудовской Аравии. На борту находилось 180 пассажиров.

События на борту самолета FlyDubai Израиль официально назвал террористическим актом. Его, вероятно, хотел совершить джихадист.

Кроме того, авиакомпания Flydubai объявила о приостановке всех рейсов в Израиль и обратно. Это сделано на время проведения расследования попытки одного из пилотов разбить самолет с израильтянами на борту.

Автор: 

Израиль (2298) самолет (3904) теракт (2501) Трамп Дональд (8291)
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Топ комментарии
+6
Кацапи цілий боінг збили і нічого, вова друг.
Цирк якийсь.
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02.10.2026 03:58 Ответить
+4
Нікакой прічастності Ірана к інціденту с Флайдубай нет. Заявілі прєдставітєлі ГРУ Россіі.
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02.10.2026 01:56 Ответить
+3
Нічого не буде до 3 листопада, самі вихлопи - та і після не буде.
бубу бачили з обіцянками? - це теж саме...
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02.10.2026 02:34 Ответить

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