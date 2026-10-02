Трамп заявил о возможном ударе по Ирану в случае причастности Тегерана к инциденту с Flydubai

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удар по Ирану, если расследование подтвердит причастность Тегерана к инциденту с самолетом Flydubai.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил журналистам 1 октября.

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Трамп связал возможный ответ с результатами расследования

По словам Трампа, если связь Ирана с инцидентом будет установлена, реакция США будет жесткой.

"Будет очень трудно", — заявил американский президент, комментируя возможные действия Вашингтона.

В то же время Трамп не привел доказательств причастности Ирана к инциденту. Пока речь идет лишь о возможной связи, которую должно установить расследование.

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Что предшествовало?

Инцидент произошел утром 30 сентября. Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В кабине находились два пилота — граждане Омана и ОАЭ. Один из пилотов попытался взять контроль над самолетом и нанес командиру экипажа многочисленные ножевые ранения.

После того как ситуацию урегулировали, самолет приземлился в аэропорту в Саудовской Аравии. На борту находилось 180 пассажиров.

События на борту самолета FlyDubai Израиль официально назвал террористическим актом. Его, вероятно, хотел совершить джихадист.

Кроме того, авиакомпания Flydubai объявила о приостановке всех рейсов в Израиль и обратно. Это сделано на время проведения расследования попытки одного из пилотов разбить самолет с израильтянами на борту.