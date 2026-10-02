Мир не имеет права принести Украину в жертву агрессору, - экс-министр обороны Чехии Чернохова

Мир не имеет права принести Украину в жертву агрессору ради достижения мира, как это произошло с Чехословакией в 1938 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявила депутат чешского парламента, бывшая министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Она отметила, что 30 сентября исполнилось 88 лет со дня заключения Мюнхенского соглашения, в результате которого Чехословакия была вынуждена согласиться на передачу Судетской области нацистской Германии.

Чернохова напомнила об этих исторических событиях и провела параллель с современной Украиной, которая противостоит российской агрессии.

"И здесь я вижу параллель с современной Украиной, которая сталкивается с агрессией со стороны государства, которое силой претендует на часть ее территории. Мы не имеем права пожертвовать Украиной, и мы должны обеспечить, чтобы Украина имела право последнего слова в переговорах о том, каким будет ее послевоенное устройство", — подчеркнула Чернохова.

И добавила:

"Мир не имеет права принести Украину в жертву агрессору, как в 1938 году в Мюнхене ради умиротворения Гитлера была принесена в жертву Чехословакия".

Мы не имеем права пожертвовать Украиной

Чешская депутатка раскритиковала дискуссии о возможности достижения мира ценой территориальных уступок Украины.

По ее словам, опыт Мюнхена должен напоминать об опасности принятия решений о судьбе государства, подвергшегося нападению, без его непосредственного участия. Чернохова также подчеркнула, что уступки агрессору не гарантируют прочного мира.

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По её мнению, Чехия, исходя из собственного исторического опыта, не может допустить повторения с другими странами того, что произошло с Чехословакией.

Чернохова призвала продолжать поддержку Украины

На фоне новых российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру бывшая глава Минобороны Чехии выразила надежду, что международное сообщество не будет воспринимать уничтожение критически важной инфраструктуры Украины как норму.

Она также подчеркнула необходимость продолжения поддержки Украины в преддверии и в течение зимнего периода.

Экс-министр раскритиковала уровень поддержки Украины нынешними властями Чехии

В то же время Чернохова выразила сожаление по поводу, по ее словам, снижения уровня поддержки Украины со стороны нынешних чешских властей.

Она напомнила, что при правительстве Петра Фиалы визиты чешских чиновников в Украину происходили практически ежемесячно.

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В то же время, по словам Черноховой, нынешний премьер-министр Андрей Бабиш за 10 месяцев еще не посетил Украину. Она также отметила, что в Украине до сих пор не побывал министр обороны Яромир Зуна, который ранее обещал совершить такую поездку.