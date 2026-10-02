Світ не має права принести Україну в жертву агресору, - ексміністр оборони Чехії Чернохова

Світ не має права принести Україну в жертву агресору заради досягнення миру, як це сталося з Чехословаччиною у 1938 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявила депутатка чеського парламенту, колишня міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Вона зазначила, що 30 вересня виповнилося 88 років від укладення Мюнхенської угоди, внаслідок якої Чехословаччина була змушена погодитися на передачу Судетської області нацистській Німеччині.

Чернохова нагадала про ці історичні події та провела паралель із сучасною Україною, яка протистоїть російській агресії.

"І тут я вбачаю паралель із сучасною Україною, яка стикається з агресією з боку держави, яка силою претендує на частину її території. Ми не маємо права пожертвувати Україною, і ми повинні забезпечити, щоб Україна мала головне слово в переговорах про те, яким буде її повоєнний устрій", - підкреслила Чернохова.

Та додала:

Світ не має права принести Україну в жертву агресору, як у 1938 році в Мюнхені заради умиротворення Гітлера було принесено в жертву Чехословаччину".

Ми не маємо права пожертвувати Україною

Чеська депутатка розкритикувала дискусії щодо можливості досягнення миру ціною територіальних поступок України.

За її словами, досвід Мюнхена має нагадувати про небезпеку ухвалення рішень щодо долі держави, яка зазнала нападу, без її безпосередньої участі. Чернохова також наголосила, що поступки агресору не гарантують тривалого миру.

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На її думку, Чехія через власний історичний досвід не може дозволити повторення з іншими країнами того, що сталося з Чехословаччиною.

Чернохова закликала продовжувати підтримку України

На тлі нових російських атак на українську енергетичну інфраструктуру колишня очільниця Міноборони Чехії висловила сподівання, що міжнародна спільнота не сприйматиме знищення критичної інфраструктури України як норму.

Вона також наголосила на необхідності продовження підтримки України напередодні та протягом зимового періоду.

Ексміністерка розкритикувала рівень підтримки України нинішньою владою Чехії

Водночас Чернохова висловила жаль через, за її словами, зниження рівня підтримки України з боку нинішньої чеської влади.

Вона нагадала, що за уряду Петра Фіали візити чеських урядовців до України відбувалися практично щомісяця.

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Натомість, за словами Чернохової, нинішній прем'єр-міністр Андрей Бабіш за 10 місяців ще не відвідав Україну. Вона також зазначила, що в Україні досі не побував міністр оборони Яромир Зуна, який раніше обіцяв здійснити таку поїздку.