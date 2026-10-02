США направят морских пехотинцев в Балтийское море для поддержки миссии НАТО

США направят в регион Балтийского моряоколо 40 морских пехотинцев для участия в миссии НАТО "Baltic Sentry".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Американские военные будут работать совместно с финскими силами для усиления наблюдения и защиты критически важной инфраструктуры.

Отмечается, что в группу войдут около 40 военнослужащих 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии Корпуса морской пехоты США, базирующейся в Кэмп-Лежен в Северной Каролине.

Военные США будут взаимодействовать с Береговой бригадой Финляндии. Они будут осуществлять наблюдение и тактическую разведку.

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НАТО усиливает контроль в Балтийском море

Целью миссии является усиление контроля за ситуацией в морском пространстве, защита критически важной подводной инфраструктуры и укрепление безопасности в регионе.

Американские морские пехотинцы будут использовать, в частности, малые беспилотники и береговые датчики. Полученная информация будет поступать в совместную оперативную систему НАТО, что должно обеспечить союзникам более быстрый доступ к данным о потенциальных угрозах.

Командующий Корпусом морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли заявил, что участие американских военных в операции "Baltic Sentry" демонстрирует способность США оперативно перебрасывать специализированные силы туда, где они наиболее необходимы.

В рамках операции "Baltic Sentry" европейские страны НАТО будут координировать свои действия через Объединенное командование ОВС НАТО в Брунссуме и Морское командование НАТО. Корпус морской пехоты США будет оказывать поддержку и предоставлять необходимые ресурсы.

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