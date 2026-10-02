США направлять морських піхотинців до Балтійського моря для підтримки місії НАТО
США направлять до регіону Балтійського моря близько 40 морських піхотинців для участі в місії НАТО Baltic Sentry.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Американські військові працюватимуть разом із фінськими силами для посилення спостереження та захисту критичної інфраструктури.
Зазначається, що у групі буде близько 40 військовослужбовців 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії Корпусу морської піхоти США, що базується в Кемп-Лежен у Північній Кароліні.
Військові США мають взаємодіяти Береговою бригадою Фінляндії. Вони здійснюватимуть спостереження та тактичну розвідку.
НАТО посилює контроль у Балтійському морі
Метою місії є посилення контролю за ситуацією в морському просторі, захист критично важливої підводної інфраструктури та зміцнення безпеки в регіоні.
Американські морпіхи використовуватимуть, зокрема, малі безпілотники та берегові сенсори. Отримана інформація надходитиме до спільної оперативної системи НАТО, що має забезпечити союзникам швидший доступ до даних про потенційні загрози.
Командувач Корпусу морської піхоти США в Європі та Африці генерал-майор Деніел Шиплі заявив, що участь американських військових у Baltic Sentry демонструє можливість США оперативно перекидати спеціалізовані сили туди, де вони найбільш необхідні.
У межах Baltic Sentry європейські країни НАТО координуватимуть свої дії через Об'єднане командування ОЗС НАТО в Брунссумі та Морське командування НАТО. Корпус морської піхоти США надаватиме підтримку та необхідні спроможності.
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