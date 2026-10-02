Мерц обвинил Россию в поддержке АдН: Москва хочет ослабить помощь Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия пытается оказывать влияние на немецкое общество и поддерживает ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдН). По его словам, одна из целей Кремля - ослабить поддержку Украины со стороны Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg,об этом Мерц заявил 1 октября во время выступления в Мюнстере на церемонии вручения Международной Вестфальской премии мира, которую в этом году получило НАТО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Канцлер назвал Россию дестабилизирующей силой для Германии и угрозой для демократии.

По словам Мерца, Москва использует гибридные атаки, социальные сети и другие инструменты, чтобы влиять на общественные настроения и усугублять разногласия внутри страны.

"Мы не позволим себя расколоть — ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в соцсетях управляемые Москвой боты, ни лозунгами АдН и их российских покровителей", — заявил канцлер.

Он также сказал, что Кремль стремится ослабить Германию и заставить ее сократить помощь Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия "совершенно не заинтересована" в серьезных переговорах о завершении войны в Украине, - Мерц

"Российское правительство хочет вывести нас из равновесия. Оно ищет любую возможность расколоть наше общество и ослабить нашу страну", — подчеркнул Мерц.

Мерц не привел конкретных доказательств поддержки АдН со стороны России

В то же время во время выступления канцлер не представил конкретных доказательств того, что Москва напрямую поддерживает АдН.

Партия выступает за прекращение военной помощи Украине и возобновление импорта российского газа. Отдельные представители АдН также имели контакты с пророссийскими сетями.

Вместе с тем утверждения о том, что Россия финансирует АдН или напрямую влияет на решения партии, в приведенном материале не подтверждены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия готовится к масштабным гибридным атакам, - Мерц