Мерц обвинил Россию в поддержке АдН: Москва хочет ослабить помощь Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия пытается оказывать влияние на немецкое общество и поддерживает ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдН). По его словам, одна из целей Кремля - ослабить поддержку Украины со стороны Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg,об этом Мерц заявил 1 октября во время выступления в Мюнстере на церемонии вручения Международной Вестфальской премии мира, которую в этом году получило НАТО.
Канцлер назвал Россию дестабилизирующей силой для Германии и угрозой для демократии.
По словам Мерца, Москва использует гибридные атаки, социальные сети и другие инструменты, чтобы влиять на общественные настроения и усугублять разногласия внутри страны.
"Мы не позволим себя расколоть — ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в соцсетях управляемые Москвой боты, ни лозунгами АдН и их российских покровителей", — заявил канцлер.
Он также сказал, что Кремль стремится ослабить Германию и заставить ее сократить помощь Украине.
"Российское правительство хочет вывести нас из равновесия. Оно ищет любую возможность расколоть наше общество и ослабить нашу страну", — подчеркнул Мерц.
Мерц не привел конкретных доказательств поддержки АдН со стороны России
В то же время во время выступления канцлер не представил конкретных доказательств того, что Москва напрямую поддерживает АдН.
Партия выступает за прекращение военной помощи Украине и возобновление импорта российского газа. Отдельные представители АдН также имели контакты с пророссийскими сетями.
Вместе с тем утверждения о том, что Россия финансирует АдН или напрямую влияет на решения партии, в приведенном материале не подтверждены.
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Кругом враги !!!!!!!
Нас опять надули-обманули.
Мы всем покажем куськину мать.
Ой, мы обосрались.