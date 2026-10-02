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Новости Агрессия России против Украины
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Мерц обвинил Россию в поддержке АдН: Москва хочет ослабить помощь Украине

Мерц: Россия хочет ослабить Германию и её поддержку Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия пытается оказывать влияние на немецкое общество и поддерживает ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдН). По его словам, одна из целей Кремля - ослабить поддержку Украины со стороны Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg,об этом Мерц заявил 1 октября во время выступления в Мюнстере на церемонии вручения Международной Вестфальской премии мира, которую в этом году получило НАТО.

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Канцлер назвал Россию дестабилизирующей силой для Германии и угрозой для демократии.

По словам Мерца, Москва использует гибридные атаки, социальные сети и другие инструменты, чтобы влиять на общественные настроения и усугублять разногласия внутри страны.

"Мы не позволим себя расколоть — ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в соцсетях управляемые Москвой боты, ни лозунгами АдН и их российских покровителей", — заявил канцлер.

Он также сказал, что Кремль стремится ослабить Германию и заставить ее сократить помощь Украине.

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"Российское правительство хочет вывести нас из равновесия. Оно ищет любую возможность расколоть наше общество и ослабить нашу страну", — подчеркнул Мерц.

Мерц не привел конкретных доказательств поддержки АдН со стороны России

В то же время во время выступления канцлер не представил конкретных доказательств того, что Москва напрямую поддерживает АдН.

Партия выступает за прекращение военной помощи Украине и возобновление импорта российского газа. Отдельные представители АдН также имели контакты с пророссийскими сетями.

Вместе с тем утверждения о том, что Россия финансирует АдН или напрямую влияет на решения партии, в приведенном материале не подтверждены.

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Автор: 

Германия (7904) россия (89767) Фридрих Мерц (494)
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Топ комментарии
+5
Якщо є факти підтримки рашкою німецької політпартії, треба діяти , а не балакати
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02.10.2026 07:53 Ответить
+3
Это ты про кацапов, северную корею, иран?
Кругом враги !!!!!!!
Нас опять надули-обманули.
Мы всем покажем куськину мать.
Ой, мы обосрались.
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02.10.2026 08:10 Ответить
+1
Якщо правителі починають волати, кругом вороги, боти, значить в країні з'явилася справжня демократія. Пора крутити гайки, доколе.
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02.10.2026 07:39 Ответить

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