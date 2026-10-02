Мерц звинуватив Росію у підтримці АдН: Москва хоче послабити допомогу Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія намагається впливати на німецьке суспільство та підтримує ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За його словами, одна з цілей Кремля - послабити підтримку України з боку Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це Мерц заявив 1 жовтня під час виступу в Мюнстері на церемонії вручення Міжнародної Вестфальської премії миру, яку цього року отримало НАТО.

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Канцлер назвав Росію дестабілізуючою силою для Німеччини та загрозою для демократії.

За словами Мерца, Москва використовує гібридні атаки, соціальні мережі та інші інструменти, щоб впливати на суспільні настрої та поглиблювати розбіжності всередині країни.

"Ми не дозволимо себе розколоти - ні гібридними атаками, ні ненавистю, яку розпалюють у соцмережах керовані Москвою боти, ні гаслами АдН та їхніх російських покровителів", - заявив канцлер.

Він також сказав, що Кремль прагне послабити Німеччину та змусити її скоротити допомогу Україні.

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"Російський уряд хоче вивести нас з рівноваги. Він шукає будь-яку можливість розколоти наше суспільство і послабити нашу країну", - наголосив Мерц.

Мерц не навів конкретних доказів підтримки АдН Росією

Водночас під час виступу канцлер не представив конкретних доказів того, що Москва безпосередньо підтримує АдН.

Партія виступає за припинення військової допомоги Україні та відновлення імпорту російського газу. Окремі представники АдН також мали контакти з проросійськими мережами.

Разом із тим твердження про те, що Росія фінансує АдН або безпосередньо впливає на рішення партії, у наведеному матеріалі не підтверджені.

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