Россияне проникают на Купянском направлении к позициям ВСУ через газопроводы, - 4 ОВМБр
На Купянском направлении российские военные продолжают пытаться проникать к украинским позициям небольшими группами. Для скрытого передвижения они, в частности, используют газопроводы, однако, выйдя из труб, попадают в поле зрения украинских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия TV" рассказала начальница отдела коммуникаций 4-й отдельной тяжёлой механизированной бригады Анастасия Халецкая.
Она отметила, что после освобождения украинскими военными лесных массивов на западном фланге Оскола россиянам стало сложнее планировать свои действия и проникать между украинскими позициями.
В то же время противник продолжает использовать тактику проникновения небольшими группами.
"Мы, наверное, уже даже забыли о том, что такое механизированные штурмы, что такое большое скопление противника. И Купянщина — не исключение", — отметила военная.
Она добавила, что после контрнаступательных действий украинских сил ситуация на этом направлении стала несколько спокойнее. В то же время в бригаде не считают это устойчивой тенденцией, поскольку ситуация на фронте и инициатива могут быстро меняться.
Украинские БПЛА ищут россиян на подступах
FPV-операторы и разведывательные беспилотники пытаются обнаруживать российских военных еще до того, как те начинают продвигаться к украинским позициям.
Отдельно Халецкая рассказала об использовании противником газопроводов для скрытого перемещения. По ее словам, несмотря на сотни неудачных попыток, россияне продолжают использовать трубы, чтобы избежать воздушного наблюдения и незаметно преодолевать отдельные участки.
Однако после выхода из газопровода российские военные вновь становятся заметными для украинских операторов БПЛА.
По словам представительницы бригады, украинские военные уже неоднократно уничтожали россиян как на подступах к трубам, так и непосредственно после их выхода.
Россияне также используют мирных жителей в качестве прикрытия
Халецкая также упомянула случаи, когда во время отступления из Купянской общины российские военные использовали мирных жителей в качестве прикрытия.
"Противник не гнушается использовать мирных жителей для того, чтобы прикрывать себя", — сказала она.
Военная подчеркнула, что украинские военные не могут применять оружие против россиян, если те прикрываются гражданскими лицами, в частности детьми или пожилыми людьми, поскольку это создает угрозу для жизни украинских граждан.
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