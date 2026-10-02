Россияне проникают на Купянском направлении к позициям ВСУ через газопроводы, - 4 ОВМБр

На Купянском направлении российские военные продолжают пытаться проникать к украинским позициям небольшими группами. Для скрытого передвижения они, в частности, используют газопроводы, однако, выйдя из труб, попадают в поле зрения украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия TV" рассказала начальница отдела коммуникаций 4-й отдельной тяжёлой механизированной бригады Анастасия Халецкая.

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Она отметила, что после освобождения украинскими военными лесных массивов на западном фланге Оскола россиянам стало сложнее планировать свои действия и проникать между украинскими позициями.

В то же время противник продолжает использовать тактику проникновения небольшими группами.

"Мы, наверное, уже даже забыли о том, что такое механизированные штурмы, что такое большое скопление противника. И Купянщина — не исключение", — отметила военная.

Она добавила, что после контрнаступательных действий украинских сил ситуация на этом направлении стала несколько спокойнее. В то же время в бригаде не считают это устойчивой тенденцией, поскольку ситуация на фронте и инициатива могут быстро меняться.

Украинские БПЛА ищут россиян на подступах

FPV-операторы и разведывательные беспилотники пытаются обнаруживать российских военных еще до того, как те начинают продвигаться к украинским позициям.

Отдельно Халецкая рассказала об использовании противником газопроводов для скрытого перемещения. По ее словам, несмотря на сотни неудачных попыток, россияне продолжают использовать трубы, чтобы избежать воздушного наблюдения и незаметно преодолевать отдельные участки.

Однако после выхода из газопровода российские военные вновь становятся заметными для украинских операторов БПЛА.

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По словам представительницы бригады, украинские военные уже неоднократно уничтожали россиян как на подступах к трубам, так и непосредственно после их выхода.

Россияне также используют мирных жителей в качестве прикрытия

Халецкая также упомянула случаи, когда во время отступления из Купянской общины российские военные использовали мирных жителей в качестве прикрытия.

"Противник не гнушается использовать мирных жителей для того, чтобы прикрывать себя", — сказала она.

Военная подчеркнула, что украинские военные не могут применять оружие против россиян, если те прикрываются гражданскими лицами, в частности детьми или пожилыми людьми, поскольку это создает угрозу для жизни украинских граждан.

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