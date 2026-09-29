Штурм позиций южнее Западного: бойцы 23-го полка Р.У.Г. взяли оккупанта в плен и продвинулись вперед. ВИДЕО

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. провели успешную штурмовую операцию к югу от населенного пункта Западное, в ходе которой уничтожили укрытия российских войск, взяли одного оккупанта в плен и установили контроль над участком местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами операции обнародовали украинские воины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В начале ролика демонстрируется схема боевой операции и направление продвижения штурмовой группы. Далее показано продвижение украинских бойцов через заросшую и лесистую местность к позициям противника.

Продвижение штурмовиков координировалось с операторами БПЛА. Беспилотники проводили разведку местности, контролировали ситуацию с воздуха и помогали выявлять позиции российских войск.

Смотрите: Около 26 тел оккупантов на одном участке: результат боев вблизи Кругляковки в Харьковской области. ВИДЕО 18+

На обнародованных кадрах также запечатлены эпизоды непосредственной работы украинских штурмовиков на занятых противником позициях и поражение вражеских укрытий.

По итогам операции один российский военнослужащий был взят в плен, а подразделение Сил обороны установило контроль над определенным участком местности к югу от Западного.

В 23-м штурмовом полку отмечают, что ключевым элементом операции стала совместная работа штурмовых групп и операторов беспилотников: разведка и поддержка с воздуха позволили бойцам на земле выбить противника с позиций и продолжить продвижение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 77-й бригады с помощью мин ТМ-62 разгромили 17 укрытий рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО

Читайте также: В Купянске и селах к северу не всё разрушено, в Волчанске - все размолото в щебень, - Трегубов