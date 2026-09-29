Штурм позиций южнее Западного: бойцы 23-го полка Р.У.Г. взяли оккупанта в плен и продвинулись вперед. ВИДЕО
Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. провели успешную штурмовую операцию к югу от населенного пункта Западное, в ходе которой уничтожили укрытия российских войск, взяли одного оккупанта в плен и установили контроль над участком местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами операции обнародовали украинские воины.
В начале ролика демонстрируется схема боевой операции и направление продвижения штурмовой группы. Далее показано продвижение украинских бойцов через заросшую и лесистую местность к позициям противника.
Продвижение штурмовиков координировалось с операторами БПЛА. Беспилотники проводили разведку местности, контролировали ситуацию с воздуха и помогали выявлять позиции российских войск.
На обнародованных кадрах также запечатлены эпизоды непосредственной работы украинских штурмовиков на занятых противником позициях и поражение вражеских укрытий.
По итогам операции один российский военнослужащий был взят в плен, а подразделение Сил обороны установило контроль над определенным участком местности к югу от Западного.
В 23-м штурмовом полку отмечают, что ключевым элементом операции стала совместная работа штурмовых групп и операторов беспилотников: разведка и поддержка с воздуха позволили бойцам на земле выбить противника с позиций и продолжить продвижение.
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