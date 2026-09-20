В Купянске и селах к северу не все разрушено, в Волчанске - все перемолото в щебень, - Трегубов

Спикер Группировки объединенных сил (ГОС) Виктор Трегубов рассказал о разрушениях в населенных пунктах на Купянском направлении фронта, где Силы обороны очистили от инфильтрации несколько сел.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Масштабы разрушений

Так, он подчеркнул, что масштабы разрушений в этом районе во многом зависят от конкретного региона. Местных жителей обычно нет, но в отдельных случаях встречаются уцелевшие здания.

"Если мы говорим, например, о небольших селах к северу от Купянска, там не все разрушено. А если мы говорим, например, о Волчанске, там просто все разнесено в щебень", - добавил Трегубов.

Спикер отметил, что степень разрушений зависит от того, велись ли в населенном пункте и его окрестностях активные непосредственные бои и как долго.

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"Да, в основном там разрушено, да, местные жители оттуда эвакуированы уже давно. Но степень разрушения может различаться, даже если мы сравниваем Купянск и Волчанск: оба разрушены, но разрушены неравномерно. Все-таки в Купянске, при всем его плачевном состоянии, там не настолько все разрушено, как это разрушено в Волчанске, в котором, собственно, три года шли бои и до сих пор идут", - рассказал он.

Обстановка на Купянском направлении

По словам Трегубова, на Купянском направлении удается оказывать давление на оккупантов на правом берегу реки Оскол, а на левом, наоборот, враг давит на плацдарм Сил обороны.

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"Окрестности Двуречной - россияне все больше прижимаются непосредственно к самому населенному пункту и к реке Оскол. Там относительно неплохая ситуация, там идёт постоянное давление на российские позиции и там плохо с российской логистикой, поэтому там для нас это хорошо. Соответственно, Купянск находится на правом берегу, то есть к югу непосредственно от этого места, и он тоже извлекает из этого выгоду, потому что там перекрываются те логистические артерии, по которым россияне пытаются переправлять личный состав непосредственно в город. И, соответственно, меньше людей имеет возможность как-то проникать сюда. Соответственно, количество россиян там постепенно уменьшается. Они присутствуют в северных районах, но их становится все меньше и меньше", - рассказал спикер.

"Если же мы говорим о левом берегу, о том, что за Осколом, в том числе о Купянске-Вузловом, то там, конечно, сложнее, потому что там россияне наступают на наш плацдарм. Наш плацдарм, соответственно, находится под ударами российских дронов. Наша логистика, соответственно, затруднена, поэтому там приходится держаться. Держимся, но, конечно, география там сейчас не очень в нашу пользу. Но нужно это учитывать и воевать с учетом этого, что, собственно, и происходит последние полгода", – добавил Трегубов.

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